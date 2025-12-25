Рейтинг@Mail.ru
25.12.2025
18:45 25.12.2025
Захарова прокомментировала планы Киева по выдаче двух миллионов повесток
Захарова прокомментировала планы Киева по выдаче двух миллионов повесток - РИА Новости, 25.12.2025
Захарова прокомментировала планы Киева по выдаче двух миллионов повесток
Описываемые в украинских соцсетях планы по выдаче в 2026 году 2 миллионов повесток равносильны всеобщей мобилизации в стране, заявила официальный представитель... РИА Новости, 25.12.2025
в мире
украина
россия
мария захарова
вооруженные силы украины
украина
россия
в мире, украина, россия, мария захарова, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
Захарова прокомментировала планы Киева по выдаче двух миллионов повесток

Захарова: планы по выдаче 2 млн повесток на Украине равны всеобщей мобилизации

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Описываемые в украинских соцсетях планы по выдаче в 2026 году 2 миллионов повесток равносильны всеобщей мобилизации в стране, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В украинских соцсетях появились сообщения о том, что силовикам на Украине поставлена задача "максимально закрутить гайки" и в начале уже 2026 года выписать порядка 2 миллионов повесток. На практике это будет просто равносильно всеобщей мобилизации на Украине", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Украинские СМИ сообщали об агитационных плакатах минобороны, где молодежь пытаются завлечь на службу возможностью купить премиум-подписку на онлайн-кинотеатр или получить миллионы единиц внутриигровой валюты в детской компьютерной игре.
ЕС делает ставку на продолжение боевых действий на Украине, заявили в МИД
