Захарова прокомментировала планы Киева по выдаче двух миллионов повесток

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Описываемые в украинских соцсетях планы по выдаче в 2026 году 2 миллионов повесток равносильны всеобщей мобилизации в стране, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В украинских соцсетях появились сообщения о том, что силовикам на Украине поставлена задача "максимально закрутить гайки" и в начале уже 2026 года выписать порядка 2 миллионов повесток. На практике это будет просто равносильно всеобщей мобилизации на Украине", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Украинские СМИ сообщали об агитационных плакатах минобороны, где молодежь пытаются завлечь на службу возможностью купить премиум-подписку на онлайн-кинотеатр или получить миллионы единиц внутриигровой валюты в детской компьютерной игре.