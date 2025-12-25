https://ria.ru/20251225/zaharova-2064668051.html
Захарова предложила Токио построить храм жертв японского милитаризма
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила построить на территории Японии храм жертв японского милитаризма, чтобы появилась возможность... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T16:43:00+03:00
2025-12-25T16:43:00+03:00
2025-12-25T16:46:00+03:00
в мире
япония
россия
токио
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:135:2832:1728_1920x0_80_0_0_ea2c300fef10b413c3f2786d0b00c82b.jpg
https://ria.ru/20250731/predstavlenie-2032560183.html
япония
россия
токио
В мире, Япония, Россия, Токио, Мария Захарова
