Рейтинг@Mail.ru
Захарова предложила Токио построить храм жертв японского милитаризма - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 25.12.2025 (обновлено: 16:46 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/zaharova-2064668051.html
Захарова предложила Токио построить храм жертв японского милитаризма
Захарова предложила Токио построить храм жертв японского милитаризма - РИА Новости, 25.12.2025
Захарова предложила Токио построить храм жертв японского милитаризма
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила построить на территории Японии храм жертв японского милитаризма, чтобы появилась возможность... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T16:43:00+03:00
2025-12-25T16:46:00+03:00
в мире
япония
россия
токио
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:135:2832:1728_1920x0_80_0_0_ea2c300fef10b413c3f2786d0b00c82b.jpg
https://ria.ru/20250731/predstavlenie-2032560183.html
япония
россия
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc3333adad8bc5887fd45674953910c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, россия, токио, мария захарова
В мире, Япония, Россия, Токио, Мария Захарова
Захарова предложила Токио построить храм жертв японского милитаризма

Мария Захарова предложила Токио построить храм жертв японского милитаризма

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила построить на территории Японии храм жертв японского милитаризма, чтобы появилась возможность направлять туда подношения и искупить преступления.
«
"Неплохой было бы идеей, на мой взгляд, на территории Японии построить храм жертв японского милитаризма. И раз в год, а можно и чаще, туда направлять жертвенные подношения для того, чтобы искупить собственные преступления, потому что столько, сколько убил японский милитаризм, и как он убивал мирных граждан, даже вообразить сложно, но эти факты все исторически зафиксированы. Как насчет такой идеи в Токио смотрят?" - сказала Захарова на брифинге.
Макет Кинкакудзи — Золотой павильон - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
МИД сделал представление посольству Японии из-за просьбы вернуть подарок
31 июля, 12:25
 
В миреЯпонияРоссияТокиоМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала