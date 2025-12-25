Ким Чен Ын ознакомился с планами тайных подводных вооружений

Рейтинг@Mail.ru
01:36 25.12.2025 (обновлено: 09:10 25.12.2025)
в мире, кндр, ким чен ын
В мире, КНДР, Ким Чен Ын
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с планами по разработке новых тайных подводных вооружений и наметил замысел создания новой части в составе ВМС, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Агентство сообщает, что лидер страны посетил место строительства атомной подлодки водоизмещением 8,7 тысячи тонн со стратегическими управляемыми ракетами и получил доклад о ходе работ.
"Товарищ Ким Чен Ын конкретно ознакомился с положением исследования новых подводных тайных вооружений, наметил стратегический замысел о переформировании ВМС и создании новой части", - пишет агентство.
