Ким Чен Ын ознакомился с планами тайных подводных вооружений
Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с планами по разработке новых тайных подводных вооружений и наметил замысел создания новой части в составе ВМС, передает... РИА Новости, 25.12.2025
ЦТАК: Ким Чен Ын ознакомился с планами тайных подводных вооружений