Рейтинг@Mail.ru
Казанский "Зенит" стал вторым финалистом Суперкубка России - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
22:00 25.12.2025 (обновлено: 22:01 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/voleybol-2064733887.html
Казанский "Зенит" стал вторым финалистом Суперкубка России
Казанский "Зенит" стал вторым финалистом Суперкубка России - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Казанский "Зенит" стал вторым финалистом Суперкубка России
Волейболисты казанского "Зенита" одержали победу над петербургским "Зенитом" в матче полуфинала Суперкубка России среди мужских команд. РИА Новости Спорт, 25.12.2025
2025-12-25T22:00:00+03:00
2025-12-25T22:01:00+03:00
волейбол
спорт
санкт-петербург
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901360680_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2e78e8927143a86e8860ef1484f2478.jpg
https://ria.ru/20251225/lokomotiv-2064693743.html
санкт-петербург
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901360680_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f525e67b9d7d17d9014786f840fc793c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, санкт-петербург, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Санкт-Петербург, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Казанский "Зенит" стал вторым финалистом Суперкубка России

Казанский "Зенит" вышел в финал Суперкубка России по волейболу

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкКазанский "Зенит"
Казанский Зенит - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Казанский "Зенит". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Волейболисты казанского "Зенита" одержали победу над петербургским "Зенитом" в матче полуфинала Суперкубка России среди мужских команд.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3-2 (25:20, 25:17, 18:25, 23:25, 15:12) в пользу казанской команды.
В финале "Зенит" в Санкт-Петербурге 26 декабря встретится с новосибирским "Локомотивом", который ранее обыграл московское "Динамо". Суперкубок впервые проходит при участии четырех команд.
Казанская команда является десятикратным победителем Суперкубка России.
Волейболисты новосибирского Локомотива - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Новосибирский "Локомотив" вышел в финал Суперкубка России по волейболу
Вчера, 18:08
 
ВолейболСпортСанкт-ПетербургСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    0
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Трактор
    1
    6
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Северсталь
    Сочи
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Автомобилист
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Амур
    4
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    4
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала