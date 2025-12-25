https://ria.ru/20251225/voleybol-2064733887.html
Казанский "Зенит" стал вторым финалистом Суперкубка России
Волейболисты казанского "Зенита" одержали победу над петербургским "Зенитом" в матче полуфинала Суперкубка России среди мужских команд. РИА Новости Спорт, 25.12.2025
