Названы ключевые киберугрозы российскому бизнесу в 2025 году

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ключевой угрозой российскому бизнесу в 2025 году стало вредоносное программное обеспечение (ПО) "шифровальщики" - они же "вымогатели", на них пришлось порядка 70% киберинцидентов, рассказали РИА Новости в компании кибербезопасности CICADA8.

"Шифровальщик" или же "вымогатель" - это вредоносное ПО, которое шифрует файлы на зараженном компьютере пользователя и требует выкуп за расшифровку.

"Ключевой угрозой российскому бизнесу в 2025 году были шифровальщики и вымогатели. Около 70% всех киберинцидентов в 2025 году были связаны с этим вредоносным ПО. Исследователи отмечают, что российские организации до сих пор уязвимы перед этими атаками, поскольку пренебрегают базовыми практиками информационной безопасности", - сообщили в компании.

Кроме того, более трети инцидентов в уходящем году были связаны со взломом партнеров и подрядчиков, имеющих доступ в инфраструктуры заказчиков. У многих из них не были реализованы базовые меры для защиты от атак данного типа - двухфакторная аутентификация, отключение сервисных учетных записей, требования к сложности и регулярности обновления паролей на системах удаленного доступа, сказали в компании.

Еще одним трендом стало использование атакующими легитимного ПО и, в том числе, непосредственно решений для защиты от киберугроз. Кроме того, языковые ИИ-модели стали активно применяться хакерами для написания вредоносных скриптов.