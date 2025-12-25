Рейтинг@Mail.ru
Удочерили взрослую женщину. Невероятная история украинки Натальи Грейс
Удочерили взрослую женщину. Невероятная история украинки Натальи Грейс
Удочерили взрослую женщину. Невероятная история украинки Натальи Грейс
Девочка, брошенная родителями на Украине, получила шанс на новую жизнь в семье из США. Казалось бы, обычная история, но дальнейшее ее развитие напоминает фильм... РИА Новости, 25.12.2025
Удочерили взрослую женщину. Невероятная история украинки Натальи Грейс

© Dr. Phil/ YoutubeНаталья Грейс
Наталья Грейс - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Dr. Phil/ Youtube
Наталья Грейс
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Девочка, брошенная родителями на Украине, получила шанс на новую жизнь в семье из США. Казалось бы, обычная история, но дальнейшее ее развитие напоминает фильм ужасов.

Удочерили за 24 часа

Казалось, что Майкл и Кристин Барнетт являются воплощением американской мечты. У них был крепкий брак, уютный дом и трое сыновей, старший из которых — аутист. Несмотря на заболевание, мальчик поражал окружающих своими уникальными знаниями. Мать даже написала про него книгу "Искра Божья, или Как воспитать гения".
© Fotolia / Photographee.euМама с ребенком
Мама с ребенком - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Fotolia / Photographee.eu
Мама с ребенком
Решив и дальше помогать особенным детям, в 2010-м семейная пара удочерила шестилетнюю девочку с инвалидностью, Наталью Грейс, которая родилась в украинском городе Николаеве. В специализированном агентстве им дали ограничение по времени: 24 часа на оформление бумаг. В противном случае она бы отправилась прямиком к платным приемным родителям или в семейный детский дом.
Было известно, что перед этим от ребенка отказались предыдущие "родители", но почему — так до конца и не ясно. Сотрудники агентства лишь говорили что-то про сложный характер девочки.
CC BY 2.0 / James Morris / TaxesПапки с документами
Папки с документами - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
CC BY 2.0 / James Morris / Taxes
Папки с документами

"Пытаюсь отравить тебя"

Наташа вскоре появилась в чистом и аккуратном домике "американской мечты". Но счастье приемных родителей вскоре закончилось, они начали подмечать странности в поведении Натальи.
"Как-то я заметил, что она добавляет отбеливатель в мой кофе. На мой вопрос "Что ты делаешь?" она ответила: "Пытаюсь отравить тебя", — рассказывал Майкл Барнетт.
© iStock.com / Michelle Lee PhotographyСливки наливают в кофе
Сливки наливают в кофе - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© iStock.com / Michelle Lee Photography
Сливки наливают в кофе
И таких пугающих историй приемные родители рассказали немало, были и угрозы убийства во сне, и пропажа ножей в доме. Барнетты решили, что физический возраст их дочери не соответствует юридическому.
"Наталья была женщиной. У нее были месячные. У нее были взрослые зубы. Она не выросла ни на дюйм, а даже дети с дварфизмом должны расти", — говорила мать семейства.

Из девятилетнего ребенка в двадцатитрехлетнюю женщину

Родители пытались получить официальное заключение врачей насчет физического возраста дочери, однако результаты были противоречивыми. Одни специалисты подтверждали, что перед ними ребенок, другие говорили, что Наталья взрослая. Во многом путаница была связана с особенностями ее развития.
Тем не менее, в 2012 году Барнетты смогли добиться официального судебного решения, согласно которому Наталья за один день "повзрослела" сразу на 14 лет. Суд постановил изменить дату ее рождения на 4 сентября 1989 года, то есть она из 9-летнего ребенка юридически моментально стала 23-летней женщиной.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды
После этого приемные родители официально смогли снять с себя ответственность за дальнейшую судьбу Натальи.

Приютили добрые соседи

Они сняли девушке, которая передвигается только при помощи ходунков, квартиру в не самом благополучном районе, в доме, который никак не оборудован для людей с инвалидностью.
За квартиру приемные родители платить со временем перестали, из-за чего она была вынуждена переехать в дом к своим соседям Синтии Манс и ее мужу, согласившимся ее приютить.
© iStock.com / KatarzynaBialasiewiczМедсестра помогает пациентке с ходунками
Медсестра помогает пожилой пациентке с ходунками - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© iStock.com / KatarzynaBialasiewicz
Медсестра помогает пациентке с ходунками
В 2014 году историей Натальи заинтересовались правоохранители. Они попытались привлечь Барнеттов к ответственности, но большого успеха не имели.

Избивала, чтобы добиться "признательных показаний"

В 2019 году Наталья Грейс пришла на популярное телешоу "Доктор Фил" вместе с семьей Манс — соседями, которые стали ее новой приемной семьей.
Под прицелом телекамер девушка заявила, что ей сейчас 16 лет, а все обвинения в антисоциальном поведении — ложь.
Она представила свою версию происходивших событий. Первое время все было нормально, Грейс ходила в начальную школу, потом Кристин забрала ее оттуда под предлогом того, что девочка обижала своих одноклассников.
© Depositphotos.com / ia__64Мужчина бьет ребенка
Мужчина бьет ребенка - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Depositphotos.com / ia__64
Мужчина бьет ребенка
На домашнем обучении Кристин, уверовав, что перед ней взрослая девушка, издевалась над ней, избивала, чтобы добиться "признательных показаний", заливала перцовкой, пока Наташа делала уроки.

Настоящий любящий человек

Чтобы докопаться до истины, нашли биологическую мать Натальи, которая подтвердила, что оригинальное свидетельство о рождении в 2003 году подлинное. В 2024 году Наташа сделала ДНК-тест. По его результатам, ей около 22 лет, а значит, в 2010-м ей и правда было всего шесть или семь.
Ее нынешняя семья заявляет, что девушка — "настоящий любящий человек, а не взрослый социопат, маскирующийся под ребенка".
© Fotolia / Gerhard Seybert Проведение ДНК-исследования
Проведение ДНК-исследования - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Fotolia / Gerhard Seybert
Проведение ДНК-исследования
Похоже, бурная фантазия сыграла злую шутку с семьей Барнеттов. Которые сами зачем-то превратили свою жизнь в фильм ужасов.
 
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
