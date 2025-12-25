Тутберидзе рассказала об опасностях для Петросян на Олимпиаде

"Мы будем начинать в первой разминке, у нас нет рейтинга, и ничем примечательным мы не будем отличаться. И абсолютно нам можно спокойно ставить низкие компоненты, потому что компоненты все равно ставятся относительно разминок и рейтинга. Нет таких прыжков, которые бы перекрыли разницу (в компонентах), которая будет в короткой между лидерами и нами. Пока компоновку программ не знаем. Если аксель так и останется посещающим прыжком, наверное, сфокусируемся на (четверных) тулупах. Конечно, относительно себя самой она достаточно быстро сейчас набирает, тем не менее уверенности, чтобы пойти и сделать это в программах, когда это нужно, нет. Наверное, это основной фактор", - добавила тренер.