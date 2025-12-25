Рейтинг@Mail.ru
Тутберидзе рассказала об опасностях для Петросян на Олимпиаде
Фигурное катание
Фигурное катание
 
20:06 25.12.2025
Тутберидзе рассказала об опасностях для Петросян на Олимпиаде
Тутберидзе рассказала об опасностях для Петросян на Олимпиаде
Тренер Этери Тутберидзе рассказала, что еще работает над тем, какие компоненты войдут в программы отобравшейся на Олимпийские игры фигуристки Аделии Петросян. РИА Новости Спорт, 25.12.2025
фигурное катание
спорт
аделия петросян
этери тутберидзе
зимние олимпийские игры 2026
спорт, аделия петросян, этери тутберидзе, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Этери Тутберидзе, Зимние Олимпийские игры 2026
Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Тренер Этери Тутберидзе рассказала, что еще работает над тем, какие компоненты войдут в программы отобравшейся на Олимпийские игры фигуристки Аделии Петросян.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских фигуристов к олимпийскому квалификационному турниру в Пекине в нейтральном статусе. От России путевки на Игры-2026 в Италии добыли Петросян и Петр Гуменник.
"Большая эмоциональная нагрузка легла на Аделию Петросян. Мы исходим из ее травмы, когда вообще казалось, что мы не сможем кататься, потом кататься разрешили, но оказалось, что у нас нет стабильных тройных, и все это в панике. Дальше нам нужно срочно восстанавливать ультра-си, а (тройной) аксель, я бы сказала, у нас посещающий прыжок - он нас то посещает, то нет. На чемпионате России он нас посетил в короткой программе, а в произвольной посетил, но отобрал все оставшиеся силы на тулупы. В общем, пока, скажу честно, мы задумываемся над неким финальным контентом. Будет зависеть от того, что будет выглядеть более стабильно. Но кататься без ультра-си на Олимпиаде не имеет никакого смысла", - рассказала Тутберидзе в интервью "Окко".
"Мы будем начинать в первой разминке, у нас нет рейтинга, и ничем примечательным мы не будем отличаться. И абсолютно нам можно спокойно ставить низкие компоненты, потому что компоненты все равно ставятся относительно разминок и рейтинга. Нет таких прыжков, которые бы перекрыли разницу (в компонентах), которая будет в короткой между лидерами и нами. Пока компоновку программ не знаем. Если аксель так и останется посещающим прыжком, наверное, сфокусируемся на (четверных) тулупах. Конечно, относительно себя самой она достаточно быстро сейчас набирает, тем не менее уверенности, чтобы пойти и сделать это в программах, когда это нужно, нет. Наверное, это основной фактор", - добавила тренер.
Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.
Фигурное катаниеСпортАделия ПетросянЭтери ТутберидзеЗимние Олимпийские игры 2026
 
