Тутберидзе рассказала об опасностях для Петросян на Олимпиаде

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Тренер Этери Тутберидзе рассказала, что еще работает над тем, какие компоненты войдут в программы отобравшейся на Олимпийские игры фигуристки Аделии Петросян.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских фигуристов к олимпийскому квалификационному турниру в Пекине в нейтральном статусе. От России путевки на Игры-2026 в Италии добыли Петросян и Петр Гуменник.
"Большая эмоциональная нагрузка легла на Аделию Петросян. Мы исходим из ее травмы, когда вообще казалось, что мы не сможем кататься, потом кататься разрешили, но оказалось, что у нас нет стабильных тройных, и все это в панике. Дальше нам нужно срочно восстанавливать ультра-си, а (тройной) аксель, я бы сказала, у нас посещающий прыжок - он нас то посещает, то нет. На чемпионате России он нас посетил в короткой программе, а в произвольной посетил, но отобрал все оставшиеся силы на тулупы. В общем, пока, скажу честно, мы задумываемся над неким финальным контентом. Будет зависеть от того, что будет выглядеть более стабильно. Но кататься без ультра-си на Олимпиаде не имеет никакого смысла", - рассказала Тутберидзе в интервью "Окко".
"Мы будем начинать в первой разминке, у нас нет рейтинга, и ничем примечательным мы не будем отличаться. И абсолютно нам можно спокойно ставить низкие компоненты, потому что компоненты все равно ставятся относительно разминок и рейтинга. Нет таких прыжков, которые бы перекрыли разницу (в компонентах), которая будет в короткой между лидерами и нами. Пока компоновку программ не знаем. Если аксель так и останется посещающим прыжком, наверное, сфокусируемся на (четверных) тулупах. Конечно, относительно себя самой она достаточно быстро сейчас набирает, тем не менее уверенности, чтобы пойти и сделать это в программах, когда это нужно, нет. Наверное, это основной фактор", - добавила тренер.
Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.
20 декабря, 23:03