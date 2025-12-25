Рейтинг@Mail.ru
25.12.2025
В Турции ожидаются "сибирские" морозы
22:46 25.12.2025
В Турции ожидаются "сибирские" морозы
Значительная часть Турции с пятницы окажется под влиянием "сибирских" морозов, снегопад ожидается даже в Стамбуле, где в этом году наблюдается длительная... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T22:46:00+03:00
2025-12-25T22:46:00+03:00
в мире, турция
В мире, Турция
В Турции ожидаются "сибирские" морозы

РИА Новости: Турция с 26 декабря окажется под влиянием "сибирских" морозов

Стамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Стамбул. Архивное фото
СТАМБУЛ, 25 дек - РИА Новости. Значительная часть Турции с пятницы окажется под влиянием "сибирских" морозов, снегопад ожидается даже в Стамбуле, где в этом году наблюдается длительная засуха, сообщили турецкие синоптики.
"По последним оценкам метеорологов, с 26 декабря Турция окажется под влиянием холодной и дождливой погоды. На севере, в центральной части и на востоке страны ожидаются снег с дождем и снегопады. Ощущаемая температура снизится по всей стране на четыре-десять градусов, такая погода продлится как минимум неделю", - говорится в сообщении генерального управления метеорологии (MGM).
Вода в бутылке - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Эколог рассказал, с чем столкнутся Турция и Ближний Восток к 2030 году
25 октября, 14:48
Специалисты предупредили об отрицательных последствиях такой погоды, в том числе гололеде, возможном ущербе урожаю, перебоях с транспортом.
В частности, синоптики сделали прогноз, что минимальная температура достигнет минус трех градусов в Анкаре, ноля градусов в Стамбуле, минус 17 градусов в Эрзуруме.
Власти провинции Стамбул призвали жителей города с 16-миллионным населением проявить осторожность в связи с ожидаемыми осадками: снегопад ожидается в холмистых районах в пятницу и субботу.
"Из-за волны холодного воздуха из Сибири температура к выходным резко снизится на семь-восемь градусов", - сказал телеканалу CNN Türk метеоролог Орхан Шен.
Генеральное управление метеорологии 16 октября объявило, что лето этого года оказалось самым засушливым за 65 лет в Стамбуле, Измире и еще 16 провинциях страны. Управление водных ресурсов и канализации Стамбула (İSKİ) уточнило в четверг, что снабжающие город водохранилища заполнены на 17,63% (153 миллиона кубометров из 868 миллионов). Это худший показатель за последние десять лет, воды осталось лишь на 50 дней, подсчитало РИА Новости.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
СМИ: Анкара и Стамбул столкнутся с проблемами в обеспечении питьевой водой
14 июля, 12:23
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
