В Турции ожидаются "сибирские" морозы

СТАМБУЛ, 25 дек - РИА Новости. Значительная часть Турции с пятницы окажется под влиянием "сибирских" морозов, снегопад ожидается даже в Стамбуле, где в этом году наблюдается длительная засуха, сообщили турецкие синоптики.

« "По последним оценкам метеорологов, с 26 декабря Турция окажется под влиянием холодной и дождливой погоды. На севере, в центральной части и на востоке страны ожидаются снег с дождем и снегопады. Ощущаемая температура снизится по всей стране на четыре-десять градусов, такая погода продлится как минимум неделю", - говорится в сообщении генерального управления метеорологии (MGM).

Специалисты предупредили об отрицательных последствиях такой погоды, в том числе гололеде, возможном ущербе урожаю, перебоях с транспортом.

В частности, синоптики сделали прогноз, что минимальная температура достигнет минус трех градусов в Анкаре, ноля градусов в Стамбуле, минус 17 градусов в Эрзуруме.

Власти провинции Стамбул призвали жителей города с 16-миллионным населением проявить осторожность в связи с ожидаемыми осадками: снегопад ожидается в холмистых районах в пятницу и субботу.

"Из-за волны холодного воздуха из Сибири температура к выходным резко снизится на семь-восемь градусов", - сказал телеканалу CNN Türk метеоролог Орхан Шен.