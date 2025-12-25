Ольга Таратынова поделилась планами "Царского села" в 2026 году

Музей-заповедник "Царское Село" представил в Министерстве культуры РФ выставочные планы на 2026 год. Среди более десятка проектов директор музея Ольга Таратынова особо выделила экспозицию, посвященную золотошвейному искусству Русского Севера в Екатерининском дворце, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.

Главная выставка – "Северное солнце" – откроется 18 февраля в залах Золотой анфилады Екатерининского дворца. Она посвящена трансформации народного художественного промысла – золотошвейного ремесла – от крестьянского быта до императорских мастерских. На экспозиции, которую ГМЗ "Царское Село" организует совместно с Каргопольским историко-архитектурным и художественным музеем, будут представлены лучшие образцы золотошвейного искусства – от крестьянских костюмов, платков и головных уборов жителей Русского Севера до придворных платьев представителей императорского Двора.

« В этом году мы делаем ставку на вечную красоту, показываем шедевры, от великолепия которых захватывает дух. Именно такие эмоции вызывают роскошные вышивки золотом, созданные руками мастериц Русского Севера. В 2024-м наш музей проводил совместный проект с Каргопольским музеем. Он назывался "Дороги русского Просвещения" и рассказывал о мечтах Екатерины II об устройстве в России городов с "разумной" планировкой. Тогда мы ближе познакомились с предметами с золотным шитьем из фондов Каргопольского музея и решили, что лучшие образцы обязательно должны увидеть в Петербурге. Платки и головные уборы крестьянок Русского Севера будут соседствовать с расшитыми золотой нитью платьями придворных дам из коллекции нашего музея, – говорит директор ГМЗ "Царское Село" Ольга Таратынова.

Более 60 предметов из собраний обоих музеев можно будет увидеть в Золотой анфиладе Екатерининского дворца − Большом зале и трёх антикамерах. Художественной концепцией выставки занимается известный петербургский художник Юрий Сучков.

По задумке, парадные залы Екатерининского дворца наполнятся мягким сиянием, приглушенный свет и мерцание свечей создадут атмосферу северного волшебства – тихого, светлого, почти неземного. Основами для головных уборов станут белоснежные фигуры в сарафанах.

« Это выставка о свете, словно вышитом золотом. О женщинах, которые прятали солнце в ткань. О памяти, бережно сохраненной руками. Вообще золотное шитьё на одежде – эффектный способ продемонстрировать статус и благосостояние владельца. Такой богатый декор можно встретить на платьях императриц и мундирах императоров, их ближайшего окружения, сановников высокого ранга. Вместе с тем, золотное шитьё – как символ традиционного народного творчества – получило широкое распространение и в народных костюмах, – говорит начальник отдела выставок ГМЗ "Царское Село" Екатерина Швиглёва.

Музей-заповедник "Царское Село" представит на выставке свою коллекцию костюмов, сделав акцент на золотном шитье, которое использовалось для украшения мундиров и придворных платьев. Среди предметов из коллекции музея-заповедника – парадные платья, которые принадлежали великой княгине Ксении Александровне. Одно из них – светло-сиреневого (светло-лилового) бархата с серебряным шитьем упомянуто в статье журнала "Всемирная иллюстрация" (1894 г. № 1331) о выставке в Зимнем дворце, где было выставлено приданое Ксении Александровны. Придворные платья из приданого Ксении Александровны были изготовлены в мастерской Ольги Бульбенковой.

Ольга Николаевна Бульбенкова (1835-1918) – урожденная Суворова, русский модельер, основательница и владелица модной мастерской в Петербурге, известной под названием "Г-жа Ольга". Мастерская специализировалась на изготовлении дамских придворных парадных костюмов к праздникам, когда, согласно протоколу, дамы должны были являться на прием в официальном парадном туалете.

Кроме того, придворные платья заказывались и заграницей. В 2014 году коллекцию музея-заповедника "Царское Село" пополнило парадное фрейлинское платье Зои фон Стёкль, в замужестве Поклевски, изготовленное в парижском модном доме Чарльза Ворта.

Его, а также парадный мундир камергера начала XX века передал в дар музею представитель известного дворянского рода Винсент Джордж Поклевский-Козелл. Платье фрейлины и мундир камергера тоже можно будет увидеть на вставке.

Золотное шитьё – один из самых трудоемких и кропотливых видов рукоделия – можно встретить не только в нарядах императриц и придворных дам, но и в костюмах и аксессуарах жительниц российских городов. Так, например, в Каргопольском историко-архитектурном и художественном музее хранится обширная коллекция женского костюма XIX – начала ХХ века: кокошники, щедро украшенные речным жемчугом, а также платки с золотным шитьём, которые по технике, "густоте" рисунка и его насыщенности не уступают императорским нарядам.

Платки с золотным узором были частью праздничного и прежде всего свадебного головного убора каргопольских женщин в середине XIX – начале XX века. Молодые замужние женщины носили золотный плат с каргопольским кокошником. Схема, по которой вышиты платки, единообразна: один из углов украшен крупным золотным узором, смежные углы – небольшими ветками. Иногда по краю платка вышита надпись, указывающая имя владелицы, год изготовления и пожелания. По краю узорного угла часто пришивалась золотная бахрома.

Среди головных уборов, которые можно будет увидеть на выставке – сороки, перевязки, кокошники.

« У нас в последние годы наметилась прекрасная тенденция – показывать интересные выставочные проекты в других городах России. Например, летом 2024-го мы проводили совместно с Всероссийским музеем А.С. Пушкина выставку "Поэт и царь". Она вызвала колоссальный интерес публики. Поэтому когда Министерство культуры предложило поддержать её путешествие по стране, мы с радостью откликнулись. В этом году экспозиция, посвященная великому поэту, побывала в Новосибирске и Тюмени, сейчас выставка "гостит" в Салехарде. В регионах с ней познакомились больше 14 тысяч человек, отзывы – восторженные. Планы на её дальнейшее путешествие в 2026-м тоже уже есть. "Северное солнце" тоже ждут "гастроли" по стране: после Царского Села выставка отправится в Нижний Новгород и Архангельск, – делится планами Ольга Таратынова.

В этих городах выставку будут сопровождать инсталляции с исполнением современной русской музыки, основанной на фольклорных записях. Музыкальная программа проекта вдохновлена культурой Русского Севера. Разрабатывается просветительская программа, рассчитанная на семейную аудиторию и молодёжь, – лекции, дискуссии, мастер-классы.

© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея Директор музея-заповедника "Царское село" Ольга Таратынова © Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея Директор музея-заповедника "Царское село" Ольга Таратынова

В Государственном историческом музее в следующем году продолжит работать выставка "Сокровища императорских резиденций. Царское Село". В экспозиции – более 500 предметов из коллекции музея-заповедника.

« Выставка получилась невероятная, мы получаем множество восторженных отзывов и благодарны Историческому музею за идею и безупречное воплощение. Ежедневно её посещают более полутора тысяч человек. А познакомиться с царскосельскими шедеврами можно до середины апреля. Вообще мы привезли в Москву сердце нашей коллекции, эти предметы многое говорят о прошлом – о самой резиденции, её венценосных владельцах, их предпочтениях, вкусах, стремлениях. И вместе с тем – о том, чем живёт музей сегодня, как развивается, к чему стремится. Без преувеличения можно назвать эту выставку событием, – делится Ольга Таратынова.

В числе раритетов - шедевры янтарной коллекции, в том числе подлинная флорентийская мозаика "Осязание и обоняние" из Янтарной комнаты, ларец Готфрида Турау; личные вещи российских императоров и императриц – от костюмов и аксессуаров до оружия и предметов парадного обихода; живопись – портрет Петра I кисти Ивана Никитина, портрет Елизаветы Петровны работы Вигилиуса Эриксена, две работы Карла Брюллова – "Святая царица Александра" и "Дафнис и Хлоя", а также монументальное полотно Ораса Верне "Царскосельская карусель"; фарфор и бронзу; предметы искусства Востока; детскую двухместную коляску, одноместные сани и беговые детские сани; а также предметы конца XVIII – начала XX века из знаменитого клада Нарышкиных, который был обнаружен в 2012 году при реконструкции особняка Трубецких-Нарышкиных в Петербурге.

В следующем году музей продолжит серию выставок в Ратной палате, где размещается единственный в России музей Первой мировой войны. Летом здесь откроется проект "Флот России в Великой войне", который расскажет об участии российских моряков в Первой мировой и зарождении подводного флота в Российской империи.

Проект "Поэт и царь", организованный совместно со Всероссийским музеем А. С. Пушкина, продолжит путешествие по стране. Этот проект стал главной выставкой 2024 года, когда вся страна праздновала 225-летие Александра Пушкина. В 2026 году выставка отправится в Псков и Тулу.