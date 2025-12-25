Тарасова призвала Плющенко занимается тренерством, а не оценивать судей

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что не разделяет позицию Евгения Плющенко по поводу результатов чемпионата России, по ее мнению, двукратному олимпийскому чемпиону следует сосредоточиться на тренерской работе со своими спортсменами, а не оценивать судейские оценки других фигуристов.

"Судить и ставить те оценки, которые он считает нужным. Но не работать при этом тренером. Я у нас в "Стране Советов" не понимаю эти советы", - добавила собеседница агентства.