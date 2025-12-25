Рейтинг@Mail.ru
25.12.2025
14:41 25.12.2025
Тарасова призвала Плющенко занимается тренерством, а не оценивать судей
Тарасова призвала Плющенко занимается тренерством, а не оценивать судей

Тарасова: Плющенко надо проявлять себя тренером, а не судить других

Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что не разделяет позицию Евгения Плющенко по поводу результатов чемпионата России, по ее мнению, двукратному олимпийскому чемпиону следует сосредоточиться на тренерской работе со своими спортсменами, а не оценивать судейские оценки других фигуристов.
Плющенко в среду заявил РИА Новости, что на чемпионате России по фигурному катанию судьям стоило ставить более приземленные оценки участникам Олимпиады-2026 Аделии Петросян и Петру Гуменнику, больше акцентируя внимание на их недочетах. Петросян и Гуменник стали победителями чемпионата России, завершившегося в воскресенье в Санкт-Петербурге.
"Я не согласна с его мнением. Я думаю, что Женя (Плющенко) сейчас у нас тренер, и пусть он занимается тренерскими делами. Чтобы у него все шло хорошо, и чтобы он тренировал хорошо. Мне кажется, что это серьезный путь, на котором можно себя проявить. А если Женя хочет судить, то он может идти в судейскую коллегию", - сказала Тарасова, комментируя слова Плющенко.
"Судить и ставить те оценки, которые он считает нужным. Но не работать при этом тренером. Я у нас в "Стране Советов" не понимаю эти советы", - добавила собеседница агентства.
В сентябре Петросян и Гуменник победили на квалификационном олимпийском турнире в Пекине и отобрались на Игры-2026 в Италии.
Фигурное катание
 
