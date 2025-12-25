Рейтинг@Mail.ru
Европа хочет переложить риск столкновения с Россией на США, отметили в РАН - РИА Новости, 25.12.2025
02:20 25.12.2025
Европа хочет переложить риск столкновения с Россией на США, отметили в РАН
Европа хочет переложить риск столкновения с Россией на США, отметили в РАН - РИА Новости, 25.12.2025
Европа хочет переложить риск столкновения с Россией на США, отметили в РАН
Европейцы хотят добиться от президента США Дональда Трампа гарантий безопасности для военного контингента "коалиции желающих", который они хотят отправить на... РИА Новости, 25.12.2025
европа
россия
https://ria.ru/20251222/ryabkov-2063887830.html
европа
россия
Новости
европа, россия
Европа, Россия
Европа хочет переложить риск столкновения с Россией на США, отметили в РАН

ИМЭМО РАН: Европа стремится переложить риск прямого столкновения с РФ на США

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Европейцы хотят добиться от президента США Дональда Трампа гарантий безопасности для военного контингента "коалиции желающих", который они хотят отправить на подконтрольные Украине территории, и фактически переложить на Америку риск непосредственного столкновения с Россией, следует из статьи в журнале Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.
Автор статьи пришел к выводу, что европейцы хотят навязать американскому президенту заведомо неприемлемые для Москвы условия мирного урегулирования на Украине, от которых Россия, очевидно, откажется. Лидеры европейских стран торпедируют мирные инициативы американского лидера, чтобы в будущем изменить его внешнеполитический курс и навязать США свое представление об украинском конфликте и вариантах его разрешения.
"Европейцы хотят добиться от Трампа гарантий безопасности для военного контингента "коалиции желающих" и фактически переложить на Америку риск непосредственного столкновения с Россией. Сознавая это, Вашингтон не спешит брать на себя конкретные обязательства, несмотря на настойчивые запросы европейских союзников и Киева", - отмечается в тексте статьи ИМЭМО РАН, с которой ознакомилось РИА Новости.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Европе одержимы химерой якобы нападения на них России, заявил Рябков
