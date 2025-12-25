https://ria.ru/20251225/stolknovenie-2064487484.html
Европа хочет переложить риск столкновения с Россией на США, отметили в РАН
Европа хочет переложить риск столкновения с Россией на США, отметили в РАН - РИА Новости, 25.12.2025
Европа хочет переложить риск столкновения с Россией на США, отметили в РАН
Европейцы хотят добиться от президента США Дональда Трампа гарантий безопасности для военного контингента "коалиции желающих", который они хотят отправить на... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T02:20:00+03:00
2025-12-25T02:20:00+03:00
2025-12-25T02:20:00+03:00
европа
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755614919_0:78:3265:1915_1920x0_80_0_0_ca517aa9315a1a252b62dea1a7ba6d01.jpg
https://ria.ru/20251222/ryabkov-2063887830.html
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755614919_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_e81d1f6e4a7c090d274dd6fbd4073995.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, россия
Европа хочет переложить риск столкновения с Россией на США, отметили в РАН
ИМЭМО РАН: Европа стремится переложить риск прямого столкновения с РФ на США
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости.
Европейцы хотят добиться от президента США Дональда Трампа гарантий безопасности для военного контингента "коалиции желающих", который они хотят отправить на подконтрольные Украине территории, и фактически переложить на Америку риск непосредственного столкновения с Россией, следует
из статьи в журнале Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.
Автор статьи пришел к выводу, что европейцы хотят навязать американскому президенту заведомо неприемлемые для Москвы условия мирного урегулирования на Украине, от которых Россия, очевидно, откажется. Лидеры европейских стран торпедируют мирные инициативы американского лидера, чтобы в будущем изменить его внешнеполитический курс и навязать США свое представление об украинском конфликте и вариантах его разрешения.
"Европейцы хотят добиться от Трампа гарантий безопасности для военного контингента "коалиции желающих" и фактически переложить на Америку риск непосредственного столкновения с Россией. Сознавая это, Вашингтон не спешит брать на себя конкретные обязательства, несмотря на настойчивые запросы европейских союзников и Киева", - отмечается в тексте статьи ИМЭМО РАН, с которой ознакомилось РИА Новости.