Европа хочет переложить риск столкновения с Россией на США, отметили в РАН

Автор статьи пришел к выводу, что европейцы хотят навязать американскому президенту заведомо неприемлемые для Москвы условия мирного урегулирования на Украине, от которых Россия, очевидно, откажется. Лидеры европейских стран торпедируют мирные инициативы американского лидера, чтобы в будущем изменить его внешнеполитический курс и навязать США свое представление об украинском конфликте и вариантах его разрешения.