Прилепин, Волгин и Поляков вошли в короткий список премии "Слово"
16:01 25.12.2025
Прилепин, Волгин и Поляков вошли в короткий список премии "Слово"
Прилепин, Волгин и Поляков вошли в короткий список премии "Слово"
россия
германия
сша
захар прилепин
юрий поляков (писатель)
сергей степашин
российские космические системы
театр на бронной
россия, германия, сша, захар прилепин, юрий поляков (писатель), сергей степашин, российские космические системы , театр на бронной
Россия, Германия, США, Захар Прилепин, Юрий Поляков (писатель), Сергей Степашин, Российские космические системы , Театр на Бронной
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Писатели Захар Прилепин, Игорь Волгин, Юрий Поляков и другие авторы вошли в короткий список Национальной литературной премии "Слово", его озвучил член совета экспертов премии Максим Замшев.
"В этом году на премию "Слово" было подано 5 тысяч и 50 работ, так что жюри пришлось отработать очень серьезно", - сказал президент Российского книжного союза (РКС), сопредседатель совета премии и председатель ее жюри Сергей Степашин.
По его словам, заявки поступили 81 региона страны, то есть почти из всех субъектов РФ, а также их 11 стран зарубежных, в том числе недружественных, среди которых Германия, США, Ирландия, Франция. Список финалистов по каждой номинации включает не более пяти книг, добавил Степашин.
В премии шесть номинаций, в некоторых из них есть разделения на категории "Мастер" и "Молодой автор". В номинации "Поэзия" в категории "Мастер" финалистами стали Андрей Болдырев с произведением "Змиёвка", Герман Власов - "Времена года", Игорь Волгин - "Прикосновенный запас", Алексей Остудин - "Не то, что некоторые" и Анна Ревякина - "Бог любит тридцатилетних".
Финалистами номинации "Проза" категории "Мастер" стали Ирина Буторина - "В Одессу на майские. Некурортный роман", Евгений Журавли - "Линия соприкосновения", Павел Крусанов - "Совиная тропа", Захар Прилепин - "Тума", и Анатолий Салуцкий - "От войны до войны".
В номинации "Драматургия" в финал вышли Анна Гейжан "Почтальон из Николаевки", Ляля Петухова "Поезд дальше не идет", Ольга Погодина-Кузьмина "Хорошие фото с поминок", Юрий Поляков "Ангел влияния" и Олеся Шигина "Сестры".
Вручение премии состоится 6 февраля 2026 года в Театре на Бронной.
Россия Германия США Захар Прилепин Юрий Поляков (писатель) Сергей Степашин Российские космические системы Театр на Бронной
 
 
