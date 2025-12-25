Прилепин, Волгин и Поляков вошли в короткий список премии "Слово"

В премии шесть номинаций, в некоторых из них есть разделения на категории "Мастер" и "Молодой автор". В номинации "Поэзия" в категории "Мастер" финалистами стали Андрей Болдырев с произведением "Змиёвка", Герман Власов - "Времена года", Игорь Волгин - "Прикосновенный запас", Алексей Остудин - "Не то, что некоторые" и Анна Ревякина - "Бог любит тридцатилетних".