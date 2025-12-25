Прилепин, Волгин и Поляков вошли в короткий список премии "Слово"

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Писатели Захар Прилепин, Игорь Волгин, Юрий Поляков и другие авторы вошли в короткий список Национальной литературной премии "Слово", его озвучил член совета экспертов премии Максим Замшев.
"В этом году на премию "Слово" было подано 5 тысяч и 50 работ, так что жюри пришлось отработать очень серьезно", - сказал президент Российского книжного союза (РКС), сопредседатель совета премии и председатель ее жюри Сергей Степашин.
В премии шесть номинаций, в некоторых из них есть разделения на категории "Мастер" и "Молодой автор". В номинации "Поэзия" в категории "Мастер" финалистами стали Андрей Болдырев с произведением "Змиёвка", Герман Власов - "Времена года", Игорь Волгин - "Прикосновенный запас", Алексей Остудин - "Не то, что некоторые" и Анна Ревякина - "Бог любит тридцатилетних".
Финалистами номинации "Проза" категории "Мастер" стали Ирина Буторина - "В Одессу на майские. Некурортный роман", Евгений Журавли - "Линия соприкосновения", Павел Крусанов - "Совиная тропа", Захар Прилепин - "Тума", и Анатолий Салуцкий - "От войны до войны".
В номинации "Драматургия" в финал вышли Анна Гейжан "Почтальон из Николаевки", Ляля Петухова "Поезд дальше не идет", Ольга Погодина-Кузьмина "Хорошие фото с поминок", Юрий Поляков "Ангел влияния" и Олеся Шигина "Сестры".
Вручение премии состоится 6 февраля 2026 года в Театре на Бронной.
