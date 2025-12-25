В Словакии рассказали о ситуации с поставками газа

БРАТИСЛАВА, 25 дек - РИА Новости. Словакия готова к любой ситуации в свете возможного запрета на импорт газа из России, республика не зависит от поставок из одного источника, сообщил РИА Новости руководитель департамента корпоративной коммуникации крупнейшего словацкого энергооператора SPP Ондрей Шебеста.

"Сложно предугадать структуру источников газа на 2026 год, потому что в игре несколько важных факторов, от которых будут зависеть возможности наполнения контракта с российским поставщиком. Одним из самых важных критериев будет доступность и объем российского газа, который мы сможем получить посредством южной трассы. Сегодня мы готовы к любой ситуации", - заявил он.