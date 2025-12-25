В Словакии рассказали о ситуации с поставками газа

БРАТИСЛАВА, 25 дек - РИА Новости. Словакия готова к любой ситуации в свете возможного запрета на импорт газа из России, республика не зависит от поставок из одного источника, сообщил РИА Новости руководитель департамента корпоративной коммуникации крупнейшего словацкого энергооператора SPP Ондрей Шебеста.
"С учетом общего развития поставок для SPP в 2025 году российский газ в нашей общей закупке в 2025 году будет составлять примерно 33%. Большую часть поставок, 67%, составляет газ из нашего диверсификационного портфеля. Речь идет о поставках от крупных международных поставщиков газа (BP, Uniper, SEFE, Engie, ExxonMobil, Shell, Eni, RWE и другие). SPP не зависит от одного источника и потоки у нас диверсифицированы посредством контрактов с разными поставщиками", - сообщил Шебеста в ответ на официальный запрос РИА Новости
"Сложно предугадать структуру источников газа на 2026 год, потому что в игре несколько важных факторов, от которых будут зависеть возможности наполнения контракта с российским поставщиком. Одним из самых важных критериев будет доступность и объем российского газа, который мы сможем получить посредством южной трассы. Сегодня мы готовы к любой ситуации", - заявил он.
Словакия ранее получала российский газ транзитом через Украину. Однако с 1 января 2025 года украинские власти остановили этот транзит. С 1 февраля текущего года республика частично восстановила поставки российского газа по "Турецкому потоку".
Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен ранее в декабре заявил, что Европейская комиссия внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти.
В середине декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что республика вместе с Венгрией готовит иск к Еврокомиссии, чтобы оспорить запрет на импорт газа из России. Премьер-министр Словакии заявлял, что этот запрет - идеологическое и вредное решение.
