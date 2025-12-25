Шишкарев оценил шансы на допуск российских гандболистов к соревнованиям

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Шансы на возвращение к международным соревнованиям российских гандболистов по итогам совета Международной федерации гандбола (IHF) достаточно высокие, сообщил журналистам председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.
Ранее Шишкарев сообщил, что вопрос возвращения российских сборных будет определяться весной.
«
"Следующий момент - выступление на совете Международной федерации гандбола. Дата пока не назначена, скорее всего это будет середина марта. Шансы на возвращение оцениваю как достаточно высокие. В моем понимании вернемся точно к чемпионату мира 2027 года. К Европе следующего года вряд ли, не сможем пройти квалификацию, не попадем по формальным признакам. Так что чемпионат мира - 2027 и Олимпиада - 2028", - сказал Шишкарев.
"Мы встречались с главой IHF Хассаном Мустафой и до конгресса, разговаривали около 40 минут, в том числе обсуждали вопрос, как двигаться с точки зрения возвращения на международную арену. Мустафа аргументировано предложил не выносить вопрос на конгресс, потому что люди были не подготовлены", - добавил он.