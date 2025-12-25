https://ria.ru/20251225/severstal-sochi-smotret-onlayn-2064648085.html
"Северсталь" — "Сочи": смотреть онлайн матч КХЛ 25 декабря
"Северсталь" — "Сочи": смотреть онлайн матч КХЛ 25 декабря
"Северсталь" и "Сочи" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 25.12.2025
