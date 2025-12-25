https://ria.ru/20251225/sevastopol-2064576663.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Воздушная тревога в Севастополе отменена, она длилась около получаса, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
михаил развожаев
севастополь
РИА Новости
