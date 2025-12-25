Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:22 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/sevastopol-2064576663.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.12.2025
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Воздушная тревога в Севастополе отменена, она длилась около получаса, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T13:22:00+03:00
2025-12-25T13:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
михаил развожаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40864/33/408643337_0:54:3544:2048_1920x0_80_0_0_9c181f5ff62c967dfdce1583c07b5c3d.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40864/33/408643337_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_0f7ca8d39d9cce28c42f4bcee6258575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе спустя около получаса отменили воздушную тревогу

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид на Севастополь
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Вид на Севастополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Воздушная тревога в Севастополе отменена, она длилась около получаса, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«
"Отбой воздушной тревоги!", - написал Развожаев.
Тревогу запустили в 12.43 мск. Она действовала 27 минут. Общественный транспорт города возобновляет движение.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСевастопольМихаил Развожаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала