Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: стройготовность промышленного парка "Сенькино" составляет 50% - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:10 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/senkino-2064513163.html
Гарбузов: стройготовность промышленного парка "Сенькино" составляет 50%
Гарбузов: стройготовность промышленного парка "Сенькино" составляет 50% - РИА Новости, 25.12.2025
Гарбузов: стройготовность промышленного парка "Сенькино" составляет 50%
Строительная готовность промышленного парка "Сенькино", который расположен на территории новой Москвы, составляет 50%, реализация идет в рамках городской... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T10:10:00+03:00
2025-12-25T10:10:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981503908_0:481:2234:1738_1920x0_80_0_0_e1d2d197c762f0c3968c3af1e04033ca.jpg
https://ria.ru/20251203/garbuzov-2059511037.html
https://ria.ru/20251202/garbuzov-2059038208.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981503908_0:342:2234:2018_1920x0_80_0_0_b4932d90d3a456bb0643688ccb6e3898.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Гарбузов: стройготовность промышленного парка "Сенькино" составляет 50%

Анатолий Гарбузов: готовность промышленного парка "Сенькино" составляет 50%

© Фото : пресс-служба ДИППСтоличный производитель косметики разместится в промпарке "Сенькино"
Столичный производитель косметики разместится в промпарке Сенькино - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Столичный производитель косметики разместится в промпарке "Сенькино". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Строительная готовность промышленного парка "Сенькино", который расположен на территории новой Москвы, составляет 50%, реализация идет в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил министр правительства столицы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин во время выступления на заседании Мосгордумы рассказал о комплексном подходе к развитию городской застройки. Он отметил, что в Москве практически невозможно построить жилой квартал без обязательства по созданию новых рабочих мест. Программа МПТ – основной инструмент регулирования этого процесса, благодаря которому в столице появляются новые промышленные, социальные и деловые объекты.
Промпарк Кувекино - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Гарбузов: строительство первого корпуса московского промпарка завершено
3 декабря, 15:00
"Программа стимулирования создания МПТ играет ключевую роль в развитии производственной экосистемы столицы. Например, по ней в городе возводится промышленный парк из пяти очередей общей площадью 77 тысяч квадратных метров. Первые две очереди уже функционируют, сегодня здесь работают компании различных направлений — от производителей светодиодных экранов и мультимедийного оборудования до предприятий, выпускающих теплообменники, медицинские изделия и подшипники. После ввода в эксплуатацию появится свыше 2,8 тысячи новых рабочих мест для жителей столицы", — сказал Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.
В настоящий момент на стройплощадке идут работы по устройству фасадов и кровли, монтажу инженерных сетей и благоустройству территории. В составе третьей очереди появятся два здания общей площадью 22 тысячи квадратных метров. Формат light industrial позволяет в одном автономном блоке разместить до четырех функций — производство, хранение, офис и шоурум, что делает помещения удобными для предприятий малого и среднего бизнеса.
Каждый этап возведения промышленного парка проходит под надзором Мосгосстройнадзора.
По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, в конце прошлого года и осенью текущего года были выданы разрешения на ввод в эксплуатацию для двух первых очередей.
"Сейчас продолжается строительство третьей очереди, инспекторы комитета в рамках выездных проверок проверяют соответствие выполняемых работ и применяемых материалов требованиям проектной документации и утвержденному архитектурно-градостроительному решению", – отметил председатель.
Одно из зданий третьей очереди будет предназначено для пищевого производства, что позволит удовлетворить растущий спрос со стороны компаний этой отрасли. Во втором здании предусмотрены лоты площадью от 4,8 тысячи квадратных метров, подходящие для средних предприятий, планирующих расширение. Все блоки оборудованы собственными погрузочными зонами докового или воротного типа.
По словам управляющего партнера Parametr Александра Манунина, последние годы наблюдается стабильно высокий интерес со стороны производственных компаний самого широкого профиля к формату light industrial.
Промпарк находится на первой линии Центральной кольцевой автодороги между Киевским и Калужским шоссе, имеет удобный заезд с трассы А-107 и находится рядом с остановкой общественного транспорта. При благоустройстве территории особое внимание уделено созданию комфортной среды для сотрудников: здесь обустроены зоны отдыха, спортивная площадка и станция для зарядки электромобилей.
Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется уже пять лет и охватывает почти все районы Москвы. Инвесторы возведут более 270 объектов общей площадью 8,3 миллиона квадратных метров.
Совокупно в развитие Москвы будет привлечено свыше 2,8 триллиона рублей, что позволит создать около 360 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.
ЛГ Автоматика - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Гарбузов: компании Москвы увеличили экспорт в энергетическом машиностроении
2 декабря, 07:03
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала