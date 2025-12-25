Гарбузов: стройготовность промышленного парка "Сенькино" составляет 50%

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Строительная готовность промышленного парка "Сенькино", который расположен на территории новой Москвы, составляет 50%, реализация идет в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил министр правительства столицы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин во время выступления на заседании Мосгордумы рассказал о комплексном подходе к развитию городской застройки. Он отметил, что в Москве практически невозможно построить жилой квартал без обязательства по созданию новых рабочих мест. Программа МПТ – основной инструмент регулирования этого процесса, благодаря которому в столице появляются новые промышленные, социальные и деловые объекты.

"Программа стимулирования создания МПТ играет ключевую роль в развитии производственной экосистемы столицы. Например, по ней в городе возводится промышленный парк из пяти очередей общей площадью 77 тысяч квадратных метров. Первые две очереди уже функционируют, сегодня здесь работают компании различных направлений — от производителей светодиодных экранов и мультимедийного оборудования до предприятий, выпускающих теплообменники, медицинские изделия и подшипники. После ввода в эксплуатацию появится свыше 2,8 тысячи новых рабочих мест для жителей столицы", — сказал Гарбузов , его слова привели в пресс-службе ДИПП.

В настоящий момент на стройплощадке идут работы по устройству фасадов и кровли, монтажу инженерных сетей и благоустройству территории. В составе третьей очереди появятся два здания общей площадью 22 тысячи квадратных метров. Формат light industrial позволяет в одном автономном блоке разместить до четырех функций — производство, хранение, офис и шоурум, что делает помещения удобными для предприятий малого и среднего бизнеса.

Каждый этап возведения промышленного парка проходит под надзором Мосгосстройнадзора

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, в конце прошлого года и осенью текущего года были выданы разрешения на ввод в эксплуатацию для двух первых очередей.

"Сейчас продолжается строительство третьей очереди, инспекторы комитета в рамках выездных проверок проверяют соответствие выполняемых работ и применяемых материалов требованиям проектной документации и утвержденному архитектурно-градостроительному решению", – отметил председатель.

Одно из зданий третьей очереди будет предназначено для пищевого производства, что позволит удовлетворить растущий спрос со стороны компаний этой отрасли. Во втором здании предусмотрены лоты площадью от 4,8 тысячи квадратных метров, подходящие для средних предприятий, планирующих расширение. Все блоки оборудованы собственными погрузочными зонами докового или воротного типа.

По словам управляющего партнера Parametr Александра Манунина, последние годы наблюдается стабильно высокий интерес со стороны производственных компаний самого широкого профиля к формату light industrial.

Промпарк находится на первой линии Центральной кольцевой автодороги между Киевским и Калужским шоссе , имеет удобный заезд с трассы А-107 и находится рядом с остановкой общественного транспорта. При благоустройстве территории особое внимание уделено созданию комфортной среды для сотрудников: здесь обустроены зоны отдыха, спортивная площадка и станция для зарядки электромобилей.

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется уже пять лет и охватывает почти все районы Москвы. Инвесторы возведут более 270 объектов общей площадью 8,3 миллиона квадратных метров.