Плющенко сравнил своего ученика с американцем Малининым
Фигурное катание
Фигурное катание
 
08:41 25.12.2025
Плющенко сравнил своего ученика с американцем Малининым
Плющенко сравнил своего ученика с американцем Малининым
Фигурист Никита Сарновский был близок к тому, чтобы освоить аксель в четыре с половиной оборота и встать в один ряд с владеющим этим элементом американцем Ильей РИА Новости Спорт, 25.12.2025
санкт-петербург, илья малинин, россия
Плющенко: Сарновский был близок к тому, чтобы встать в один ряд с Малининым

Фигурист Никита Сарновский
Фигурист Никита Сарновский - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Фигурист Никита Сарновский . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости, Борис Ходоровский. Фигурист Никита Сарновский был близок к тому, чтобы освоить аксель в четыре с половиной оборота и встать в один ряд с владеющим этим элементом американцем Ильей Малининым, заявил в интервью РИА Новости двукратный олимпийский чемпион тренер Евгений Плющенко.
Малинин - единственный фигурист, регулярно исполняющий аксель в четыре с половиной оборота на соревнованиях. Сарновский занял 11-е место на состоявшемся на прошлой неделе в Санкт-Петербурге чемпионате России.
«
"По ходу сезона многие мои ребята заметно прибавили. Мы ведь с Никитой Сарновским осваивали четверной аксель! Парень был уже совсем рядом, чтобы встать в один ряд с Ильей Малининым. И все остальные четверные прыжки пытались встроить в произвольную программу Сарновского, - рассказал Плющенко. - А потом у Никиты какая-то полоса невезения началась: травмы, ботинок сломанный и долгая обкатка новых коньков - целая эпопея. Очень доволен, как работает Сарновский. Он вырос очень сильно, тяжело приходится, но пыхтит парень, не сдается. Надеюсь, что в следующем сезоне результаты придут".
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Истек срок отстранения Камилы Валиевой
Вчера, 00:04
 
Фигурное катание
 
