Плющенко сравнил своего ученика с американцем Малининым

"По ходу сезона многие мои ребята заметно прибавили. Мы ведь с Никитой Сарновским осваивали четверной аксель! Парень был уже совсем рядом, чтобы встать в один ряд с Ильей Малининым. И все остальные четверные прыжки пытались встроить в произвольную программу Сарновского, - рассказал Плющенко. - А потом у Никиты какая-то полоса невезения началась: травмы, ботинок сломанный и долгая обкатка новых коньков - целая эпопея. Очень доволен, как работает Сарновский. Он вырос очень сильно, тяжело приходится, но пыхтит парень, не сдается. Надеюсь, что в следующем сезоне результаты придут".