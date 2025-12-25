Плющенко сравнил своего ученика с американцем Малининым

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости, Борис Ходоровский. Фигурист Никита Сарновский был близок к тому, чтобы освоить аксель в четыре с половиной оборота и встать в один ряд с владеющим этим элементом американцем Ильей Малининым, заявил в интервью РИА Новости двукратный олимпийский чемпион тренер Евгений Плющенко.
Малинин - единственный фигурист, регулярно исполняющий аксель в четыре с половиной оборота на соревнованиях. Сарновский занял 11-е место на состоявшемся на прошлой неделе в Санкт-Петербурге чемпионате России.
«
"По ходу сезона многие мои ребята заметно прибавили. Мы ведь с Никитой Сарновским осваивали четверной аксель! Парень был уже совсем рядом, чтобы встать в один ряд с Ильей Малининым. И все остальные четверные прыжки пытались встроить в произвольную программу Сарновского, - рассказал Плющенко. - А потом у Никиты какая-то полоса невезения началась: травмы, ботинок сломанный и долгая обкатка новых коньков - целая эпопея. Очень доволен, как работает Сарновский. Он вырос очень сильно, тяжело приходится, но пыхтит парень, не сдается. Надеюсь, что в следующем сезоне результаты придут".
