https://ria.ru/20251225/salavat-yulaev-amur-smotret-onlayn-2064645444.html
"Салават Юлаев" — "Амур": смотреть онлайн матч КХЛ 25 декабря
"Салават Юлаев" — "Амур": смотреть онлайн матч КХЛ 25 декабря - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
"Салават Юлаев" — "Амур": смотреть онлайн матч КХЛ 25 декабря
"Салават Юлаев" и "Амур" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 25.12.2025
2025-12-25T15:46:00+03:00
2025-12-25T15:46:00+03:00
2025-12-25T15:46:00+03:00
хоккей
салават юлаев
амур
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053053510_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_76854f9fe88a4c0d38809e1ba7604699.jpg
https://ria.ru/20251224/majgurov-2064414613.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053053510_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_c6d00f99b47b6dbb6d248ca545670bce.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
салават юлаев, амур, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей, спорт
Хоккей, Салават Юлаев, Амур, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей, Спорт