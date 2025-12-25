Селюк оценил шансы Сафонова вытеснить Шевалье

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российский вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов не сможет вытеснить основного вратаря команды Люка Шевалье, несмотря на свой успех в финале Межконтинентального кубка, заявил РИА Новости футбольный агент Дмитрий Селюк.
Ранее журналисты издания Le Parisien признали вратаря сборной России Матвея Сафонова лучшим игроком "ПСЖ" в декабре. Голкипер принял участие в четырех матчах парижан во всех турнирах. Игры в декабре стали для него первыми в сезоне-2025/26. В чемпионате Франции он помог "ПСЖ" обыграть "Ренн" (5:0) и "Метц" (3:2), в Лиге чемпионов в гостях сыграл "на ноль" против испанского "Атлетика", а также отразил четыре послематчевых пенальти подряд в финале Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти).
«
"Во-первых, любое издание может назвать лучшим игроком кого угодно - это вопрос редакционной оценки. Безусловно, то, что Сафонов взял пенальти, снова привлекло к нему внимание прессы. Но я не думаю, что это реально повлияет на его статус или приведет к тому, что он вытеснит Шевалье. Мне кажется, это скорее разовый информационный всплеск. Шевалье был травмирован, поэтому у Сафонова была возможность сыграть, он молодец, но на воротах будет стоять именно Шевалье", - сказал Селюк.
