Рейтинг@Mail.ru
Селюк оценил шансы Сафонова вытеснить Шевалье - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:55 25.12.2025 (обновлено: 18:46 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/safonov-2064621447.html
Селюк оценил шансы Сафонова вытеснить Шевалье
Селюк оценил шансы Сафонова вытеснить Шевалье - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Селюк оценил шансы Сафонова вытеснить Шевалье
Российский вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов не сможет вытеснить основного вратаря команды Люка Шевалье, несмотря на свой успех в финале... РИА Новости Спорт, 25.12.2025
2025-12-25T14:55:00+03:00
2025-12-25T18:46:00+03:00
футбол
спорт
люка шевалье
дмитрий селюк
пари сен-жермен (псж)
матвей сафонов
чемпионат франции по футболу (лига 1)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061371790_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_da7a272be6a3e3b18e2f34f8288159bf.jpg
https://ria.ru/20251215/safonov-2062111717.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061371790_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_d72b7d7fdb98cac80ce7a395ead6d174.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, люка шевалье, дмитрий селюк, пари сен-жермен (псж), матвей сафонов, чемпионат франции по футболу (лига 1)
Футбол, Спорт, Люка Шевалье, Дмитрий Селюк, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Матвей Сафонов, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
Селюк оценил шансы Сафонова вытеснить Шевалье

Селюк: Сафонов не сможет вытеснить Шевалье из "ПСЖ"

© Соцсети вратаряМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Соцсети вратаря
Матвей Сафонов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российский вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов не сможет вытеснить основного вратаря команды Люка Шевалье, несмотря на свой успех в финале Межконтинентального кубка, заявил РИА Новости футбольный агент Дмитрий Селюк.
Ранее журналисты издания Le Parisien признали вратаря сборной России Матвея Сафонова лучшим игроком "ПСЖ" в декабре. Голкипер принял участие в четырех матчах парижан во всех турнирах. Игры в декабре стали для него первыми в сезоне-2025/26. В чемпионате Франции он помог "ПСЖ" обыграть "Ренн" (5:0) и "Метц" (3:2), в Лиге чемпионов в гостях сыграл "на ноль" против испанского "Атлетика", а также отразил четыре послематчевых пенальти подряд в финале Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти).
«
"Во-первых, любое издание может назвать лучшим игроком кого угодно - это вопрос редакционной оценки. Безусловно, то, что Сафонов взял пенальти, снова привлекло к нему внимание прессы. Но я не думаю, что это реально повлияет на его статус или приведет к тому, что он вытеснит Шевалье. Мне кажется, это скорее разовый информационный всплеск. Шевалье был травмирован, поэтому у Сафонова была возможность сыграть, он молодец, но на воротах будет стоять именно Шевалье", - сказал Селюк.
Игроки французского футбольного клуба Пари Сен-Жермен перед вылетом в Катар - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
"ПСЖ" удалил Сафонова с группового фото
15 декабря, 12:46
 
ФутболСпортЛюка ШевальеДмитрий СелюкПари Сен-Жермен (ПСЖ)Матвей СафоновЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    0
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Трактор
    1
    6
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Северсталь
    Сочи
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Автомобилист
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Амур
    4
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    4
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала