Историк предложил места для проведения трибунала над киевским режимом

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Трибунал над киевским режимом по аналогии с Нюрнбергским процессом можно провести в Курске, Белгороде или Одессе, считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

В интервью РИА Новости Мягков заявил, что миру нужен новый процесс по аналогии с Нюрнбергским трибуналом, который осудит киевский режим, чтобы такие преступления впредь не повторялись.