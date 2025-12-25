Рейтинг@Mail.ru
Историк предложил места для проведения трибунала над киевским режимом
25.12.2025
Историк предложил места для проведения трибунала над киевским режимом
Историк предложил места для проведения трибунала над киевским режимом
Трибунал над киевским режимом по аналогии с Нюрнбергским процессом можно провести в Курске, Белгороде или Одессе, считает научный директор Российского... РИА Новости, 25.12.2025
Историк предложил места для проведения трибунала над киевским режимом

Мягков: трибунал над киевским режимом можно провести в Белгороде, Курске, Одессе

Научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Трибунал над киевским режимом по аналогии с Нюрнбергским процессом можно провести в Курске, Белгороде или Одессе, считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
В интервью РИА Новости Мягков заявил, что миру нужен новый процесс по аналогии с Нюрнбергским трибуналом, который осудит киевский режим, чтобы такие преступления впредь не повторялись.
В РВИО раскритиковали лидеров, считающих, что России не должно быть
24 декабря, 07:28
В РВИО раскритиковали лидеров, считающих, что России не должно быть
24 декабря, 07:28
"Где он будет проходить? Тоже есть разные предложения. Может быть, в Белгороде, может, в Курске, куда они заходили. Может быть, это будет происходить в Донецке, может быть, в Луганске, может быть, в Геническе. Может быть, в Одессе, где был сожжен, как мы знаем, в 2014 году 2 мая Дом профсоюзов вместе с людьми. Но он обязательно должен быть", - сказал Мягков.
Двадцатого ноября исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Эксперт рассказал о доказательной базе для "Нюрнберга-2"
19 ноября, 04:48
Эксперт рассказал о доказательной базе для "Нюрнберга-2"
19 ноября, 04:48
 
