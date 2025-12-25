МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Трибунал над киевским режимом по аналогии с Нюрнбергским процессом можно провести в Курске, Белгороде или Одессе, считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
В интервью РИА Новости Мягков заявил, что миру нужен новый процесс по аналогии с Нюрнбергским трибуналом, который осудит киевский режим, чтобы такие преступления впредь не повторялись.
В РВИО раскритиковали лидеров, считающих, что России не должно быть
24 декабря, 07:28
"Где он будет проходить? Тоже есть разные предложения. Может быть, в Белгороде, может, в Курске, куда они заходили. Может быть, это будет происходить в Донецке, может быть, в Луганске, может быть, в Геническе. Может быть, в Одессе, где был сожжен, как мы знаем, в 2014 году 2 мая Дом профсоюзов вместе с людьми. Но он обязательно должен быть", - сказал Мягков.
Двадцатого ноября исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Эксперт рассказал о доказательной базе для "Нюрнберга-2"
19 ноября, 04:48