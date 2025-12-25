Епископ раскритиковал решение Зеленского о праздновании Рождества

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Решение украинских властей праздновать 7 января День программиста вместо Рождества является унижение православных верующих, заявил РИА Новости бывший настоятель снесенного украинскими властями Десятинного мужского монастыря в Киеве, епископ Гедеон (Харон).

Кабинет министров Украины согласовал указ Владимира Зеленского о праздновании 7 января Дня программиста, заявил в среду депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Зеленский в июле 2023 года подписал закон о том, что на Украине Рождество официально празднуется по новоюлианскому календарю 25 декабря.

"Даже советская власть для такого не додумалась, чтобы на Рождество Христово издать такой указ о дне программистов. Для чего это делать? Мало того, что отменили 7 числа Рождество, так еще надо людей унизить, просто плюнуть им в душу… Он (Зеленский – ред.) как бесноватый чувствует это: надо унизить таким образом", – сказал епископ Гедеон РИА Новости.

Указ Зеленского лишний раз подтверждает, что украинская власть продолжает гонения на каноническую православную церковь вне зависимости от её позиции, и унижает чувства верующих, нарушая как законодательство Организации Объединенных Наций и установления Всемирного совета церквей , подчеркнул епископ.

Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией , местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.

Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.