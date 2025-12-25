Рейтинг@Mail.ru
Епископ раскритиковал решение Зеленского о праздновании Рождества
Религия
 
15:06 25.12.2025 (обновлено: 15:52 25.12.2025)
Епископ раскритиковал решение Зеленского о праздновании Рождества
Епископ раскритиковал решение Зеленского о праздновании Рождества - РИА Новости, 25.12.2025
Епископ раскритиковал решение Зеленского о праздновании Рождества
Решение украинских властей праздновать 7 января День программиста вместо Рождества является унижение православных верующих, заявил РИА Новости бывший настоятель РИА Новости, 25.12.2025
россия
украина
владимир зеленский
украинская православная церковь
всемирный совет церквей
московский патриархат
ситуация вокруг упц
религия
россия
украина
россия, украина, владимир зеленский, украинская православная церковь, всемирный совет церквей, московский патриархат, ситуация вокруг упц
Россия, Украина, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Всемирный совет церквей, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
Епископ раскритиковал решение Зеленского о праздновании Рождества

РИА Новости: епископ Гедеон обвинил Зеленского в унижении православных верующих

© Фото : Українська Православна Церква Епископ Гедеон (Харон)
Епископ Гедеон (Харон) - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : Українська Православна Церква
Епископ Гедеон (Харон) . Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Решение украинских властей праздновать 7 января День программиста вместо Рождества является унижение православных верующих, заявил РИА Новости бывший настоятель снесенного украинскими властями Десятинного мужского монастыря в Киеве, епископ Гедеон (Харон).
Кабинет министров Украины согласовал указ Владимира Зеленского о праздновании 7 января Дня программиста, заявил в среду депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Зеленский в июле 2023 года подписал закон о том, что на Украине Рождество официально празднуется по новоюлианскому календарю 25 декабря.
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
На Украине три прихода ПЦУ решили праздновать Рождество 7 января
23 декабря, 13:08
"Даже советская власть для такого не додумалась, чтобы на Рождество Христово издать такой указ о дне программистов. Для чего это делать? Мало того, что отменили 7 числа Рождество, так еще надо людей унизить, просто плюнуть им в душу… Он (Зеленский – ред.) как бесноватый чувствует это: надо унизить таким образом", – сказал епископ Гедеон РИА Новости.
Указ Зеленского лишний раз подтверждает, что украинская власть продолжает гонения на каноническую православную церковь вне зависимости от её позиции, и унижает чувства верующих, нарушая как законодательство Организации Объединенных Наций и установления Всемирного совета церквей, подчеркнул епископ.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Захват храма УПЦ - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Почти восемь тысяч храмов УПЦ действуют на Украине
24 декабря, 17:25
 
РелигияРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьВсемирный совет церквейМосковский ПатриархатСитуация вокруг УПЦ
 
 
