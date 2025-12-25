Красивые открытки и картинки с Рождеством Христовым — подборка 2026 года

МОСКВА — РИА Новости. Первая открытка к Рождеству появилась в Англии в 1794 году, а в России традиция отправлять друг другу рождественские открытки берет начало в 1894-м. Сегодня поделиться праздничным настроением с родными и друзьями, где бы они ни находились, можно онлайн. Скачать и отправить поздравления и красивые картинки с Рождеством Христовым в цифровом формате. В нашей подборке — классические рождественские мотивы и современные дизайны.
Классические и традиционные открытки
Традиционные рождественские открытки обычно изображают библейские сюжеты: Вифлеемская звезда, цена рождения Христа в вертепе, изображения волхвов с дарами младенцу Иисусу. Также популярны изображения заснеженных храмов, ангелов, свечей, рождественских венков.
© Открытка создана РИА НовостиКрасивая классическая открытка с Рождеством Христовым 2026
Красивая классическая открытка с Рождеством Христовым 2026
© Открытка создана РИА НовостиТрадиционная открытка с Рождеством Христовым: Вифлеемская звезда над монастырём.
Традиционная открытка с Рождеством Христовым: Вифлеемская звезда над монастырём.
© Открытка создана РИА НовостиКрасивая открытка с Рождеством Христовым 2026: иконы и свечи в храме.
Красивая открытка с Рождеством Христовым 2026: иконы и свечи в храме.
© Открытка создана РИА НовостиТрадиционная открытка с Рождеством Христовым 2026: Рождество Младенца Христа.
Традиционная открытка с Рождеством Христовым 2026: Рождество Младенца Христа.
Современные и яркие картинки “С Рождеством”
Современный дизайн рождественских открыток сочетает традиционные символы с яркими красками и стильными элементами: минималистичные изображения, каллиграфические надписи и оригинальные композиции со звездами, елями и рождественскими украшениями
© Открытка создана РИА Новости.Современная открытка с Рождеством 2026: уютный семейный очаг.
Современная открытка с Рождеством 2026: уютный семейный очаг.
© Открытка создана РИА Новости.Яркая картинка с Рождеством 2026: нарядная ёлка с ангелами.
Яркая картинка с Рождеством 2026: нарядная ёлка с ангелами.
© Открытка создана РИА Новости.Стильная минималистичная открытка с Рождеством Христовым 2026.
Стильная минималистичная открытка с Рождеством Христовым 2026.
© Открытка создана РИА Новости.Красивая картинка с Рождеством 2026: зимняя сказка.
Красивая картинка с Рождеством 2026: зимняя сказка.
© Открытка создана РИА Новости.Яркая открытка с Рождеством Христовым 2026: праздничный стол.
Яркая открытка с Рождеством Христовым 2026: праздничный стол.
Открытки с Рождеством Христовым
© Открытка создана РИА Новости. Открытка с Рождеством Христовым 2026: падающий снег над храмом.
Открытка с Рождеством Христовым 2026: падающий снег над храмом.
© Открытка создана РИА Новости. Картинка с Рождеством 2026: мерцающие огни на ёлке.
Картинка с Рождеством 2026: мерцающие огни на ёлке.
© Открытка создана РИА Новости. Красивая открытка с Рождеством Христовым: Вифлеемская звезда.
Красивая открытка с Рождеством Христовым: Вифлеемская звезда.
© Открытка создана РИА Новости.Открытка с Рождеством 2026: горящие свечи. Идеальна для отправки в мессенджерах.
Открытка с Рождеством 2026: горящие свечи. Идеальна для отправки в мессенджерах.
© Открытка создана РИА Новости. Стильная открытка с Рождеством Христовым 2026. Сохраните и отправьте через любой мессенджер.
Стильная открытка с Рождеством Христовым 2026. Сохраните и отправьте через любой мессенджер.
Поздравления в стихах и прозе
Поздравить с Рождеством Христовым можно в стихах или прозе. Добавить к открытке короткое пожелание:
- "С Рождеством Христовым! Пусть свет Вифлеемской звезды озаряет Ваш путь и наполняет сердце любовью!"
- "Пусть рождественская ночь подарит чудо, а новый год принесет благополучие и радость!"
- "С Рождеством! Мира, добра и Божьего благословения!"
Написать теплые слова в стихах:
"Звезда сияет в небесах,
Христос родился в этот день!
Пусть будет радость в сердцах,
И благодать наполнит жизнь!
Рождество — великий праздник,
Время чуда и любви.
Пусть Господь хранит и дарит
Свет и радость для души!"
Или прозе:
"Поздравляю с Рождеством Христовым! Пусть в Вашем доме всегда царит мир, любовь и взаимопонимание. Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия и душевного тепла!"
"В светлый праздник Рождества Христова примите самые искренние поздравления! Пусть Божья благодать наполняет Ваш дом и сердце, даруя силы преодолеть любые трудности. Желаю, чтобы каждый день нового года был наполнен радостью, добром и любовью!"
Выбирая открытку и поздравление, важно учитывать характер и предпочтения человека: для кого-то будут ценны классические варианты с отсылками к духовным ценностям, для других — пожелания семейного счастья, здоровья, любви и благополучия. Искренние поздравления с Рождеством являются частью праздничного волшебства, объединяющего людей по всему миру. Скачайте подходящую открытку и поздравьте близких с Рождеством!