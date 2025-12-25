Красивые открытки и картинки с Рождеством Христовым — подборка 2026 года

МОСКВА — РИА Новости. Первая открытка к Рождеству появилась в Англии в 1794 году, а в России традиция отправлять друг другу рождественские открытки берет начало в 1894-м. Сегодня поделиться праздничным настроением с родными и друзьями, где бы они ни находились, можно онлайн. Скачать и отправить поздравления и красивые картинки с Рождеством Христовым в цифровом формате. В нашей подборке — классические рождественские мотивы и современные дизайны.

Классические и традиционные открытки

Традиционные рождественские открытки обычно изображают библейские сюжеты: Вифлеемская звезда, цена рождения Христа в вертепе, изображения волхвов с дарами младенцу Иисусу. Также популярны изображения заснеженных храмов, ангелов, свечей, рождественских венков.

© Открытка создана РИА Новости Красивая классическая открытка с Рождеством Христовым 2026 © Открытка создана РИА Новости Красивая классическая открытка с Рождеством Христовым 2026 Скачать

© Открытка создана РИА Новости Традиционная открытка с Рождеством Христовым: Вифлеемская звезда над монастырём. © Открытка создана РИА Новости Традиционная открытка с Рождеством Христовым: Вифлеемская звезда над монастырём. Скачать

© Открытка создана РИА Новости Красивая открытка с Рождеством Христовым 2026: иконы и свечи в храме. © Открытка создана РИА Новости Красивая открытка с Рождеством Христовым 2026: иконы и свечи в храме. Скачать

© Открытка создана РИА Новости Традиционная открытка с Рождеством Христовым 2026: Рождество Младенца Христа. © Открытка создана РИА Новости Традиционная открытка с Рождеством Христовым 2026: Рождество Младенца Христа. Скачать

Современные и яркие картинки “С Рождеством”

Современный дизайн рождественских открыток сочетает традиционные символы с яркими красками и стильными элементами: минималистичные изображения, каллиграфические надписи и оригинальные композиции со звездами, елями и рождественскими украшениями

© Открытка создана РИА Новости. Современная открытка с Рождеством 2026: уютный семейный очаг. © Открытка создана РИА Новости. Современная открытка с Рождеством 2026: уютный семейный очаг. Скачать

© Открытка создана РИА Новости. Яркая картинка с Рождеством 2026: нарядная ёлка с ангелами. © Открытка создана РИА Новости. Яркая картинка с Рождеством 2026: нарядная ёлка с ангелами. Скачать

© Открытка создана РИА Новости. Стильная минималистичная открытка с Рождеством Христовым 2026. © Открытка создана РИА Новости. Стильная минималистичная открытка с Рождеством Христовым 2026. Скачать

© Открытка создана РИА Новости. Красивая картинка с Рождеством 2026: зимняя сказка. © Открытка создана РИА Новости. Красивая картинка с Рождеством 2026: зимняя сказка. Скачать

© Открытка создана РИА Новости. Яркая открытка с Рождеством Христовым 2026: праздничный стол. © Открытка создана РИА Новости. Яркая открытка с Рождеством Христовым 2026: праздничный стол. Скачать

Открытки с Рождеством Христовым

© Открытка создана РИА Новости. Открытка с Рождеством Христовым 2026: падающий снег над храмом. © Открытка создана РИА Новости. Открытка с Рождеством Христовым 2026: падающий снег над храмом. Скачать

© Открытка создана РИА Новости. Картинка с Рождеством 2026: мерцающие огни на ёлке. © Открытка создана РИА Новости. Картинка с Рождеством 2026: мерцающие огни на ёлке. Скачать

© Открытка создана РИА Новости. Красивая открытка с Рождеством Христовым: Вифлеемская звезда. © Открытка создана РИА Новости. Красивая открытка с Рождеством Христовым: Вифлеемская звезда. Скачать

© Открытка создана РИА Новости. Открытка с Рождеством 2026: горящие свечи. Идеальна для отправки в мессенджерах. © Открытка создана РИА Новости. Открытка с Рождеством 2026: горящие свечи. Идеальна для отправки в мессенджерах. Скачать

© Открытка создана РИА Новости. Стильная открытка с Рождеством Христовым 2026. Сохраните и отправьте через любой мессенджер. © Открытка создана РИА Новости. Стильная открытка с Рождеством Христовым 2026. Сохраните и отправьте через любой мессенджер. Скачать

Поздравления в стихах и прозе

Поздравить с Рождеством Христовым можно в стихах или прозе. Добавить к открытке короткое пожелание:

"С Рождеством Христовым! Пусть свет Вифлеемской звезды озаряет Ваш путь и наполняет сердце любовью!"

"Пусть рождественская ночь подарит чудо, а новый год принесет благополучие и радость!"

"С Рождеством! Мира, добра и Божьего благословения!"

Написать теплые слова в стихах:

"Звезда сияет в небесах,

Христос родился в этот день!

Пусть будет радость в сердцах,

И благодать наполнит жизнь!

Рождество — великий праздник,

Время чуда и любви.

Пусть Господь хранит и дарит

Свет и радость для души!"

Или прозе:

"Поздравляю с Рождеством Христовым! Пусть в Вашем доме всегда царит мир, любовь и взаимопонимание. Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия и душевного тепла!"

"В светлый праздник Рождества Христова примите самые искренние поздравления! Пусть Божья благодать наполняет Ваш дом и сердце, даруя силы преодолеть любые трудности. Желаю, чтобы каждый день нового года был наполнен радостью, добром и любовью!"