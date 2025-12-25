Рейтинг@Mail.ru
Открытки с Рождеством Христовым: подборка поздравлений
21:21 25.12.2025
Красивые открытки и картинки с Рождеством Христовым — подборка 2026 года
Открытки с Рождеством Христовым: подборка поздравлений
Красивые открытки и картинки с Рождеством Христовым — подборка 2026 года
Первая открытка к Рождеству появилась в Англии в 1794 году, а в России традиция отправлять друг другу рождественские открытки берет начало в 1894-м. Сегодня... РИА Новости, 25.12.2025
открытки
рождество христово
открытки, рождество христово
Открытки, Рождество Христово

Красивые открытки и картинки с Рождеством Христовым — подборка 2026 года

Рождественская открытка
Рождественская открытка - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Рождественская открытка . Архивное фото
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. Первая открытка к Рождеству появилась в Англии в 1794 году, а в России традиция отправлять друг другу рождественские открытки берет начало в 1894-м. Сегодня поделиться праздничным настроением с родными и друзьями, где бы они ни находились, можно онлайн. Скачать и отправить поздравления и красивые картинки с Рождеством Христовым в цифровом формате. В нашей подборке — классические рождественские мотивы и современные дизайны.

Классические и традиционные открытки

Традиционные рождественские открытки обычно изображают библейские сюжеты: Вифлеемская звезда, цена рождения Христа в вертепе, изображения волхвов с дарами младенцу Иисусу. Также популярны изображения заснеженных храмов, ангелов, свечей, рождественских венков.
© Открытка создана РИА НовостиКрасивая классическая открытка с Рождеством Христовым 2026
Красивая классическая открытка с Рождеством Христовым 2026 - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Открытка создана РИА Новости
Красивая классическая открытка с Рождеством Христовым 2026
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиТрадиционная открытка с Рождеством Христовым: Вифлеемская звезда над монастырём.
Традиционная открытка с Рождеством Христовым: Вифлеемская звезда над монастырём. - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Открытка создана РИА Новости
Традиционная открытка с Рождеством Христовым: Вифлеемская звезда над монастырём.
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиКрасивая открытка с Рождеством Христовым 2026: иконы и свечи в храме.
Красивая открытка с Рождеством Христовым 2026: иконы и свечи в храме. - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Открытка создана РИА Новости
Красивая открытка с Рождеством Христовым 2026: иконы и свечи в храме.
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиТрадиционная открытка с Рождеством Христовым 2026: Рождество Младенца Христа.
Традиционная открытка с Рождеством Христовым 2026: Рождество Младенца Христа. - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Открытка создана РИА Новости
Традиционная открытка с Рождеством Христовым 2026: Рождество Младенца Христа.
Скачать

Современные и яркие картинки “С Рождеством”

Современный дизайн рождественских открыток сочетает традиционные символы с яркими красками и стильными элементами: минималистичные изображения, каллиграфические надписи и оригинальные композиции со звездами, елями и рождественскими украшениями
© Открытка создана РИА Новости.Современная открытка с Рождеством 2026: уютный семейный очаг.
Современная открытка с Рождеством 2026: уютный семейный очаг. - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Открытка создана РИА Новости.
Современная открытка с Рождеством 2026: уютный семейный очаг.
Скачать
© Открытка создана РИА Новости.Яркая картинка с Рождеством 2026: нарядная ёлка с ангелами.
Яркая картинка с Рождеством 2026: нарядная ёлка с ангелами. - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Открытка создана РИА Новости.
Яркая картинка с Рождеством 2026: нарядная ёлка с ангелами.
Скачать
© Открытка создана РИА Новости.Стильная минималистичная открытка с Рождеством Христовым 2026.
Стильная минималистичная открытка с Рождеством Христовым 2026. - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Открытка создана РИА Новости.
Стильная минималистичная открытка с Рождеством Христовым 2026.
Скачать
© Открытка создана РИА Новости.Красивая картинка с Рождеством 2026: зимняя сказка.
Красивая картинка с Рождеством 2026: зимняя сказка. - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Открытка создана РИА Новости.
Красивая картинка с Рождеством 2026: зимняя сказка.
Скачать
© Открытка создана РИА Новости.Яркая открытка с Рождеством Христовым 2026: праздничный стол.
Яркая открытка с Рождеством Христовым 2026: праздничный стол. - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Открытка создана РИА Новости.
Яркая открытка с Рождеством Христовым 2026: праздничный стол.
Скачать

Открытки с Рождеством Христовым

© Открытка создана РИА Новости. Открытка с Рождеством Христовым 2026: падающий снег над храмом.
Открытка с Рождеством Христовым 2026: падающий снег над храмом. - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Открытка создана РИА Новости.
Открытка с Рождеством Христовым 2026: падающий снег над храмом.
Скачать
© Открытка создана РИА Новости. Картинка с Рождеством 2026: мерцающие огни на ёлке.
Картинка с Рождеством 2026: мерцающие огни на ёлке. - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Открытка создана РИА Новости.
Картинка с Рождеством 2026: мерцающие огни на ёлке.
Скачать
© Открытка создана РИА Новости. Красивая открытка с Рождеством Христовым: Вифлеемская звезда.
Красивая открытка с Рождеством Христовым: Вифлеемская звезда. - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Открытка создана РИА Новости.
Красивая открытка с Рождеством Христовым: Вифлеемская звезда.
Скачать
© Открытка создана РИА Новости.Открытка с Рождеством 2026: горящие свечи. Идеальна для отправки в мессенджерах.
Открытка с Рождеством 2026: горящие свечи. Идеальна для отправки в мессенджерах. - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Открытка создана РИА Новости.
Открытка с Рождеством 2026: горящие свечи. Идеальна для отправки в мессенджерах.
Скачать
© Открытка создана РИА Новости. Стильная открытка с Рождеством Христовым 2026. Сохраните и отправьте через любой мессенджер.
Стильная открытка с Рождеством Христовым 2026. Сохраните и отправьте через любой мессенджер. - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Открытка создана РИА Новости.
Стильная открытка с Рождеством Христовым 2026. Сохраните и отправьте через любой мессенджер.
Скачать

Поздравления в стихах и прозе

Поздравить с Рождеством Христовым можно в стихах или прозе. Добавить к открытке короткое пожелание:
  • "С Рождеством Христовым! Пусть свет Вифлеемской звезды озаряет Ваш путь и наполняет сердце любовью!"
  • "Пусть рождественская ночь подарит чудо, а новый год принесет благополучие и радость!"
  • "С Рождеством! Мира, добра и Божьего благословения!"
Рождество - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Рождество Христово в 2026 году: традиции и обычаи
7 января, 10:35
Написать теплые слова в стихах:
"Звезда сияет в небесах,
Христос родился в этот день!
Пусть будет радость в сердцах,
И благодать наполнит жизнь!
Рождество — великий праздник,
Время чуда и любви.
Пусть Господь хранит и дарит
Свет и радость для души!"
Или прозе:
"Поздравляю с Рождеством Христовым! Пусть в Вашем доме всегда царит мир, любовь и взаимопонимание. Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия и душевного тепла!"
"В светлый праздник Рождества Христова примите самые искренние поздравления! Пусть Божья благодать наполняет Ваш дом и сердце, даруя силы преодолеть любые трудности. Желаю, чтобы каждый день нового года был наполнен радостью, добром и любовью!"
Выбирая открытку и поздравление, важно учитывать характер и предпочтения человека: для кого-то будут ценны классические варианты с отсылками к духовным ценностям, для других — пожелания семейного счастья, здоровья, любви и благополучия. Искренние поздравления с Рождеством являются частью праздничного волшебства, объединяющего людей по всему миру. Скачайте подходящую открытку и поздравьте близких с Рождеством!
Рождественские вертепы в московских храмах - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Монах рассказал, можно ли православным праздновать Рождество с католиками
24 декабря, 04:51
 
ОткрыткиРождество Христово
 
 
