© AP Photo / David Zalubowski На экране отображается перемещение Санта-Клауса на базе Космических сил NORAD в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Санта-Клаус посетил Россию в рамках ежегодного рождественского турне, в котором поздравляет всех c Рождеством и вручает подарки, это юбилейное 70-е турне, отслеживаемое американскими военными, сообщает объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).

На данный момент Санта-Клаус навещает страны южной части Африки , позже ему останется посетить Западную Европу и Американский материк.

По традиции сани Санты по воздуху несут девять оленей, "топливом" для них служат сено, морковь и овсянка. Длина саней волшебника составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина – 40 палочек или 80 конфет. Высота саней также измеряется в конфетах, она эквивалентна 55 сахарным палочкам или 110 конфетам, вес саней при взлете - 75 тысяч желейных конфет. Максимальная скорость саней превышает скорость звездного света.

За передвижениями Санты следят американские и канадские военные. Рождественское путешествие можно отслеживать в режиме реального времени на сайте noradsanta.org и в соцсетях командования.

Проект "NORAD следит за Сантой" был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Однако в телефонный номер, указанный в объявлении, вкралась ошибка, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).