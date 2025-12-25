МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Санта-Клаус посетил Россию в рамках ежегодного рождественского турне, в котором поздравляет всех c Рождеством и вручает подарки, это юбилейное 70-е турне, отслеживаемое американскими военными, сообщает объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).
Санта-Клаус начал свое путешествие с России. Согласно специальному сайту командования, примерно в 14.06 мск Санта пролетел над селом Уэлен на Чукотке. Позже Санта посетил другие части Дальнего Востока, Сибирь, Урал и европейскую часть России. Сайт NORAD, среди прочих городов России, зафиксировал прибытие Санты в Якутск, Екатеринбург, Волгоград, Санкт-Петербург и Москву.
На данный момент Санта-Клаус навещает страны южной части Африки, позже ему останется посетить Западную Европу и Американский материк.
По традиции сани Санты по воздуху несут девять оленей, "топливом" для них служат сено, морковь и овсянка. Длина саней волшебника составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина – 40 палочек или 80 конфет. Высота саней также измеряется в конфетах, она эквивалентна 55 сахарным палочкам или 110 конфетам, вес саней при взлете - 75 тысяч желейных конфет. Максимальная скорость саней превышает скорость звездного света.
Майор ВВС США Эмили Троп отвечает на звонок людей, интересующихся местонахождением Санта-Клауса во время его кругосветного путешествия, в колл-центре на космической базе NORAD в Колорадо-Спрингс
Майор ВВС США Эмили Троп отвечает на звонок людей, интересующихся местонахождением Санта-Клауса во время его кругосветного путешествия, в колл-центре на космической базе NORAD в Колорадо-Спрингс
За передвижениями Санты следят американские и канадские военные. Рождественское путешествие можно отслеживать в режиме реального времени на сайте noradsanta.org и в соцсетях командования.
Проект "NORAD следит за Сантой" был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Однако в телефонный номер, указанный в объявлении, вкралась ошибка, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).
С тех пор ежегодно в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса. Чтобы оперативно отслеживать маршрут новогоднего волшебника, NORAD использует четыре системы контроля - спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные "Санта-камеры", видео с которых доступно на YouTube. Ориентиром для радаров служит мерцающий, подобно маяку, красный нос вожака упряжки - оленя Рудольфа.