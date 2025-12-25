Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура утвердила обвинение по делу советника орловского губернатора - РИА Новости, 25.12.2025
18:30 25.12.2025
Прокуратура утвердила обвинение по делу советника орловского губернатора
Прокуратура утвердила обвинение по делу советника орловского губернатора - РИА Новости, 25.12.2025
Прокуратура утвердила обвинение по делу советника орловского губернатора
Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против советника губернатора Сергея Лежнева и девяти его сообщников,... РИА Новости, 25.12.2025
происшествия, россия, орловская область, орел
Происшествия, Россия, Орловская область, Орел
Прокуратура утвердила обвинение по делу советника орловского губернатора

Прокуратура утвердила обвинение по делу советника орловского губернатора Лежнева

© РИА Новости / Алексей КуденкоСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Алексей Куденко
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против советника губернатора Сергея Лежнева и девяти его сообщников, фигуранты обвиняются в участии в преступном сообществе, ограничении конкуренции, мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Ранее в объединенной пресс-службе судов региона сообщали РИА Новости, что Орловский областной суд продлил Сергею Лежневу срок ареста до 23 января 2026 года. Фигурант находится под стражей с мая 2024 года. В ноябре облсуд продлевал ему арест до 24 декабря для окончания ознакомления с материалами дела, объем которых составляет 95 томов.
"Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя преступного сообщества и девяти его участников. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по частям 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем), пунктам "а", "в" части 2 статьи 178 УК РФ (ограничение конкуренции), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), частям 1, 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем)", – говорится в сообщении.
По версии следствия, сообщает прокуратура, с ноября 2018 года по декабрь 2022 года Сергей Лежнев создал преступное сообщество, состоящее из двух организованных групп, став его руководителем и координатором. Целью сообщества стало хищение бюджетных средств при строительстве мостовых сооружений и закупках медицинского оборудования.
По данным прокуратуры, брат фигуранта Александр Лежнев, учредитель и гендиректор подрядчика ООО "Ремспецмост" Александр Молчанов и Евгений Подрезов, а также житель Белгородской области Артем Бурцев похитили более 76 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию мостов в Орле и Ливенском районе.
В хищение средств при закупках медицинского оборудования, как отмечается, были вовлечены Александр Лежнев, два работника здравоохранения региона и шестеро поставщиков. Они завышали стоимость оборудования в документации государственных и муниципальных контрактов. Так с ноября 2018 года по декабрь 2022 года из бюджета было похищено более 278 миллионов рублей и созданы ограничивающие рыночную конкуренцию условия, что принесло фигурантам свыше 800 миллионов рублей дохода.
Также, по данным прокуратуры, с марта 2019 года по сентябрь 2021 года в результате Сергей Лежнев ввел в заблуждение представителей коммерческих организаций о необходимости оказания благотворительной помощи на развитие инфраструктуры и благоустройство региона. В результате из перечисленных средств было похищено более 21 миллиона рублей.
Также, как указали в ведомстве, Сергей Лежнев обвиняется в мошенничестве со служебными командировками, по ложным документам с октября 2023 года по май 2024 года ему было начислено более 50 тысяч рублей суточных выплат и денежного вознаграждения.
"После вручения обвинительного заключения всем фигурантам уголовное дело будет направлено в Советский районный суд города Орла для рассмотрения по существу", – добавили в надзорном органе. Уточняется, что Подрезов и Молчанов ранее осуждены за мошенничество, а Бурцев объявлен в международный розыск.
Заголовок открываемого материала