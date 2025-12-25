Прокуратура утвердила обвинение по делу советника орловского губернатора

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против советника губернатора Сергея Лежнева и девяти его сообщников, фигуранты обвиняются в участии в преступном сообществе, ограничении конкуренции, мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем, Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против советника губернатора Сергея Лежнева и девяти его сообщников, фигуранты обвиняются в участии в преступном сообществе, ограничении конкуренции, мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Ранее в объединенной пресс-службе судов региона сообщали РИА Новости, что Орловский областной суд продлил Сергею Лежневу срок ареста до 23 января 2026 года. Фигурант находится под стражей с мая 2024 года. В ноябре облсуд продлевал ему арест до 24 декабря для окончания ознакомления с материалами дела, объем которых составляет 95 томов.

"Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя преступного сообщества и девяти его участников. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по частям 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем), пунктам "а", "в" части 2 статьи 178 УК РФ (ограничение конкуренции), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), частям 1, 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем)", – говорится в сообщении.

По версии следствия, сообщает прокуратура, с ноября 2018 года по декабрь 2022 года Сергей Лежнев создал преступное сообщество, состоящее из двух организованных групп, став его руководителем и координатором. Целью сообщества стало хищение бюджетных средств при строительстве мостовых сооружений и закупках медицинского оборудования.

По данным прокуратуры, брат фигуранта Александр Лежнев, учредитель и гендиректор подрядчика ООО "Ремспецмост" Александр Молчанов и Евгений Подрезов, а также житель Белгородской области Артем Бурцев похитили более 76 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию мостов в Орле и Ливенском районе.

В хищение средств при закупках медицинского оборудования, как отмечается, были вовлечены Александр Лежнев, два работника здравоохранения региона и шестеро поставщиков. Они завышали стоимость оборудования в документации государственных и муниципальных контрактов. Так с ноября 2018 года по декабрь 2022 года из бюджета было похищено более 278 миллионов рублей и созданы ограничивающие рыночную конкуренцию условия, что принесло фигурантам свыше 800 миллионов рублей дохода.

Также, по данным прокуратуры, с марта 2019 года по сентябрь 2021 года в результате Сергей Лежнев ввел в заблуждение представителей коммерческих организаций о необходимости оказания благотворительной помощи на развитие инфраструктуры и благоустройство региона. В результате из перечисленных средств было похищено более 21 миллиона рублей.

Также, как указали в ведомстве, Сергей Лежнев обвиняется в мошенничестве со служебными командировками, по ложным документам с октября 2023 года по май 2024 года ему было начислено более 50 тысяч рублей суточных выплат и денежного вознаграждения.