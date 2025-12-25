https://ria.ru/20251225/prilozhenie-2064693402.html
Мобильное приложение Газпромбанка для iPhone вновь доступно в App Store
Мобильное приложение Газпромбанка для iPhone вновь доступно в App Store - РИА Новости, 25.12.2025
Мобильное приложение Газпромбанка для iPhone вновь доступно в App Store
Мобильное приложение Газпромбанка под названием "GiftMate" вновь доступно в App Store, сообщил банк. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T18:07:00+03:00
2025-12-25T18:07:00+03:00
2025-12-25T18:08:00+03:00
экономика
газпромбанк
2025
Новости
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Мобильное приложение Газпромбанка под названием "GiftMate" вновь доступно в App Store, сообщил банк.
"Приложение Газпромбанка снова в App Store. Выпустили приложение Газпромбанка GiftMate для iOS", - говорится в сообщении в Telegram-канале банка.
Банк призывает установить приложение, "пока оно доступно".