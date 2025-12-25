Голикова заявила о подготовке рекомендаций по трудоустройству ветеранов СВО

Она отметила, что кабмин также уточнил перечень приоритетных профессий для переподготовки в 2026 году. Всего выделили 213 таких профессий с учетом прогноза кадровой потребности российской экономики на следующие семь лет. При этом 27 из них будут реализовываться только для участников СВО.