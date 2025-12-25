Рейтинг@Mail.ru
Голикова заявила о подготовке рекомендаций по трудоустройству ветеранов СВО - РИА Новости, 25.12.2025
15:44 25.12.2025
Голикова заявила о подготовке рекомендаций по трудоустройству ветеранов СВО
Голикова заявила о подготовке рекомендаций по трудоустройству ветеранов СВО
Голикова заявила о подготовке рекомендаций по трудоустройству ветеранов СВО

© Фото : пресс-служба городского округа Химки Ветеран СВО обучается в кадровой программе под руководством главы Химок
Ветеран СВО обучается в кадровой программе под руководством главы Химок. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительство России подготовит рекомендации по сопровождению трудоустройства и профессионального развития участников специальной военной операции, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Президент России Владимир Путин в четверг собрал Государственный совет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России.
"Чтобы они (ветераны СВО - ред.) могли успешно адаптироваться на рабочих местах, совместно с РСПП, совместно с работодателями, объединениями и профсоюзами подготовим отдельные рекомендации по сопровождению трудоустройства и профессиональному развитию участников специальной военной операции, в том числе тех, которые имеют ограничения по здоровью", - сказала Голикова на заседании Госсовета.
Она отметила, что кабмин также уточнил перечень приоритетных профессий для переподготовки в 2026 году. Всего выделили 213 таких профессий с учетом прогноза кадровой потребности российской экономики на следующие семь лет. При этом 27 из них будут реализовываться только для участников СВО.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
ГД приняла закон о праве бойцов СВО на повторное обучение в колледжах
3 декабря, 12:45
 
ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваВладимир ПутинРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
