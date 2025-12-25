В загоревшемся бизнес-центре "Варшавская плаза" проходили ремонтные работы

"Первый заместитель Чертановского межрайонного прокурора координирует работу правоохранительных органов и экстренных служб на месте пожара на юге Москвы. По предварительным данным, возгорание произошло в бизнес-центре "Варшавская плаза" в помещении на четвертом этаже, где проходили ремонтные работы", - говорится в сообщении.