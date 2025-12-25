Рейтинг@Mail.ru
В загоревшемся бизнес-центре "Варшавская плаза" проходили ремонтные работы
10:02 25.12.2025 (обновлено: 11:31 25.12.2025)
В загоревшемся бизнес-центре "Варшавская плаза" проходили ремонтные работы
В загоревшемся бизнес-центре "Варшавская плаза" проходили ремонтные работы
Возгорание в московском бизнес-центре "Варшавская плаза" произошло в помещении на четвертом этаже, где велись ремонтные работы, сообщила столичная прокуратура в РИА Новости, 25.12.2025
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В загоревшемся бизнес-центре "Варшавская плаза" проходили ремонтные работы

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Возгорание в московском бизнес-центре "Варшавская плаза" произошло в помещении на четвертом этаже, где велись ремонтные работы, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.
Ранее пресс-служба столичного главка МЧС РФ сообщала, что горит четвертый этаж бизнес-центра "Варшавская плаза" в Москве, спасатели эвакуируют людей.
"Первый заместитель Чертановского межрайонного прокурора координирует работу правоохранительных органов и экстренных служб на месте пожара на юге Москвы. По предварительным данным, возгорание произошло в бизнес-центре "Варшавская плаза" в помещении на четвертом этаже, где проходили ремонтные работы", - говорится в сообщении.
Установление обстоятельств и причин возгорания находятся на контроле в прокуратуре. Сейчас пожар тушат.
Ликвидация пожара в квартире дома на Рублевском шоссе - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
При пожаре в многоэтажке на Рублевке в Москве пострадали два человека
24 декабря, 22:51
 
