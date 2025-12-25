https://ria.ru/20251225/pozhar-2064515690.html
В загоревшемся бизнес-центре "Варшавская плаза" проходили ремонтные работы
В загоревшемся бизнес-центре "Варшавская плаза" проходили ремонтные работы
Возгорание в московском бизнес-центре "Варшавская плаза" произошло в помещении на четвертом этаже, где велись ремонтные работы, сообщила столичная прокуратура в РИА Новости, 25.12.2025
