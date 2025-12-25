https://ria.ru/20251225/polovina-2064541929.html
Почти половина украинцев общаются дома на русском, показал опрос
Почти половина украинцев общаются дома на русском, показал опрос - РИА Новости, 25.12.2025
Почти половина украинцев общаются дома на русском, показал опрос
Почти 50% жителей Украины так или иначе общаются дома на русском языке, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским центром социальных и... РИА Новости, 25.12.2025
Почти половина украинцев общаются дома на русском, показал опрос
SOCIS: почти половина украинцев общаются дома на русском языке
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Почти 50% жителей Украины так или иначе общаются дома на русском языке, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS.
Согласно результатам опроса, опубликованного на сайте SOCIS, 34,7% респондентов общаются дома как на русском, так и на украинском языках, 11,3% – только на русском, 0,5% используют для общения другие языки, а 0,1% отказались от ответа. Только украинским дома пользуются 53,6% участников опроса.
Опрос проводился с 12 по 18 декабря методом личных интервью. Были опрошены две тысячи респондентов. Статистическая погрешность выборки - около 2,6%.
После госпереворота в 2014 году власти Украины
начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией
. В 2019 году Верховная рада
приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии
. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время, как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН
по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.