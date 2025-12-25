Почти половина украинцев общаются дома на русском, показал опрос

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Почти 50% жителей Украины так или иначе общаются дома на русском языке, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS.

Согласно результатам опроса, опубликованного на сайте SOCIS, 34,7% респондентов общаются дома как на русском, так и на украинском языках, 11,3% – только на русском, 0,5% используют для общения другие языки, а 0,1% отказались от ответа. Только украинским дома пользуются 53,6% участников опроса.