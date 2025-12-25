Рейтинг@Mail.ru
Почти половина украинцев общаются дома на русском, показал опрос - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/polovina-2064541929.html
Почти половина украинцев общаются дома на русском, показал опрос
Почти половина украинцев общаются дома на русском, показал опрос - РИА Новости, 25.12.2025
Почти половина украинцев общаются дома на русском, показал опрос
Почти 50% жителей Украины так или иначе общаются дома на русском языке, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским центром социальных и... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T11:27:00+03:00
2025-12-25T11:27:00+03:00
в мире
украина
россия
сергей лавров
верховная рада украины
еврокомиссия
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d156b100ff34f079970d33a327cadea.jpg
https://ria.ru/20251210/ukraina-2060986166.html
https://ria.ru/20251110/ukraina-2054044874.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc4eadbf70ec9aca179320a977594056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сергей лавров, верховная рада украины, еврокомиссия, оон
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины, Еврокомиссия, ООН
Почти половина украинцев общаются дома на русском, показал опрос

SOCIS: почти половина украинцев общаются дома на русском языке

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Почти 50% жителей Украины так или иначе общаются дома на русском языке, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS.
Согласно результатам опроса, опубликованного на сайте SOCIS, 34,7% респондентов общаются дома как на русском, так и на украинском языках, 11,3% – только на русском, 0,5% используют для общения другие языки, а 0,1% отказались от ответа. Только украинским дома пользуются 53,6% участников опроса.
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Постпред Украины по-русски процитировал "Место встречи изменить нельзя"
10 декабря, 01:13
Опрос проводился с 12 по 18 декабря методом личных интервью. Были опрошены две тысячи респондентов. Статистическая погрешность выборки - около 2,6%.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время, как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
На Украине провалилась кампания против русского языка
10 ноября, 21:47
 
В миреУкраинаРоссияСергей ЛавровВерховная Рада УкраиныЕврокомиссияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала