Японский депутат посетовал на отсутствие прямого авиасообщения с Россией

ТОКИО, 25 дек – РИА Новости. Депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки, вылетевший с визитом в Москву, посетовал на отсутствие прямого авиасообщения с Россией, а реакцию правительства Японии на свою поездку оценил как основанную на записке, подготовленной бюрократами, которые, по его словам, лишь говорят о государственных интересах.
"Сегодня после половины первого ночи я вылетел из аэропорта Ханэда и направился в Дубай. Перелёт занял около 12 часов, но поскольку вылет был ночью, а прибытие в Дубай — в 7 утра, мне удалось хорошо отдохнуть. Если бы оперировал прямой рейс в Москву, я бы уже находился в Москве, поэтому хотелось бы как можно скорее возобновления авиасообщения с Москвой", - написал он в своем блоге.
Судзуки также с иронией отметил, что его визит, "похоже, стал новостью".
"Из офиса мне сообщили, что генеральный секретарь кабинета министров (Минору – ред.) Кихара отвечал на вопросы журналистов на пресс-конференции. Слушая содержание этих ответов, я воспринимаю их как реакцию, основанную на записке, написанной бюрократами", - отметил политик.
Депутат подчеркнул, что в своих действиях он руководствуется интересами государства.
"Бюрократы на словах говорят о государственных интересах, но народ внимательно смотрит, готовы ли они на деле рисковать собой ради государства и граждан. Я действовал и продолжаю действовать, руководствуясь своими убеждениями, несмотря на любые слова в мой адрес, и считаю, что подтверждаю это делом. Я намерен и дальше выполнять свою роль в рамках своей позиции", - подытожил Судзуки.
Утром четверга в офисе Мунэо Судзуки сообщили РИА Новости о том, что депутат вылетел в Москву, где планируется его встреча с заместителем министра иностранных дел Михаилом Галузиным и другими представителями руководства МИД России. Кроме этого, запланированы встречи в Федеральном агентстве по рыболовству, а также обсуждение вопросов посещения могил бывшими жителями Курильских островов.
По данным японских СМИ накануне вылета Судзки провел встречи с главой МИД Тосимицу Мотэги и премьер-министром Санаэ Такаити. Тема визита Судзуки в Россию затем поднималась в ходе пресс-конференции генерального секретаря кабинета министров Японии Минору Кихары, в ходе которой он подтвердил, что осведомлен относительно поездки политика, но отказался комментировать частные визиты депутатов японского парламента.
Россияне этой зимой могут долететь прямыми рейсами в 41 страну
24 декабря, 00:53
Мунэо Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Он посещал Россию осенью 2023 года, за что был подвергнут острой критике в японских политических кругах, в результате чего ему пришлось уйти из Партии обновления Японии (Ниппон исин-но кай), в которой тогда состоял. Также он посетил Россию в августе 2024 года.
После включения Японии в политику санкций против России МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, в рамках которых проходили посещения японцами могил предков, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора. Поездки осуществлялись по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз. Впервые чартерный рейс из Японии на Курилы состоялся в сентябре 2017 года, до этого безвизовые делегации доставлялись только морскими судами. В рамках безвизовых обменов проходили и посещения могил предков бывших жителей островов. Безвизовые обмены между Россией и Японией были заморожены с 2020 года из-за пандемии, а затем на фоне ухудшения двусторонних отношений.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что, если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
S7 открыла продажу билетов на рейс из Новосибирска в китайский Сиань
23 декабря, 16:22