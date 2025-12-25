Японский депутат посетовал на отсутствие прямого авиасообщения с Россией

ТОКИО, 25 дек – РИА Новости. Депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки, вылетевший с визитом в Москву, посетовал на отсутствие прямого авиасообщения с Россией, а реакцию правительства Японии на свою поездку оценил как основанную на записке, подготовленной бюрократами, которые, по его словам, лишь говорят о государственных интересах.

"Сегодня после половины первого ночи я вылетел из аэропорта Ханэда и направился в Дубай . Перелёт занял около 12 часов, но поскольку вылет был ночью, а прибытие в Дубай — в 7 утра, мне удалось хорошо отдохнуть. Если бы оперировал прямой рейс в Москву , я бы уже находился в Москве, поэтому хотелось бы как можно скорее возобновления авиасообщения с Москвой", - написал он в своем блоге.

Судзуки также с иронией отметил, что его визит, "похоже, стал новостью".

"Из офиса мне сообщили, что генеральный секретарь кабинета министров (Минору – ред.) Кихара отвечал на вопросы журналистов на пресс-конференции. Слушая содержание этих ответов, я воспринимаю их как реакцию, основанную на записке, написанной бюрократами", - отметил политик.

Депутат подчеркнул, что в своих действиях он руководствуется интересами государства.

"Бюрократы на словах говорят о государственных интересах, но народ внимательно смотрит, готовы ли они на деле рисковать собой ради государства и граждан. Я действовал и продолжаю действовать, руководствуясь своими убеждениями, несмотря на любые слова в мой адрес, и считаю, что подтверждаю это делом. Я намерен и дальше выполнять свою роль в рамках своей позиции", - подытожил Судзуки.

Утром четверга в офисе Мунэо Судзуки сообщили РИА Новости о том, что депутат вылетел в Москву, где планируется его встреча с заместителем министра иностранных дел Михаилом Галузиным и другими представителями руководства МИД России. Кроме этого, запланированы встречи в Федеральном агентстве по рыболовству, а также обсуждение вопросов посещения могил бывшими жителями Курильских островов

По данным японских СМИ накануне вылета Судзки провел встречи с главой МИД Тосимицу Мотэги и премьер-министром Санаэ Такаити . Тема визита Судзуки в Россию затем поднималась в ходе пресс-конференции генерального секретаря кабинета министров Японии Минору Кихары, в ходе которой он подтвердил, что осведомлен относительно поездки политика, но отказался комментировать частные визиты депутатов японского парламента.

Мунэо Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ , при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Он посещал Россию осенью 2023 года, за что был подвергнут острой критике в японских политических кругах, в результате чего ему пришлось уйти из Партии обновления Японии (Ниппон исин-но кай), в которой тогда состоял. Также он посетил Россию в августе 2024 года.

После включения Японии в политику санкций против России МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, в рамках которых проходили посещения японцами могил предков, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора. Поездки осуществлялись по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз. Впервые чартерный рейс из Японии на Курилы состоялся в сентябре 2017 года, до этого безвизовые делегации доставлялись только морскими судами. В рамках безвизовых обменов проходили и посещения могил предков бывших жителей островов. Безвизовые обмены между Россией и Японией были заморожены с 2020 года из-за пандемии, а затем на фоне ухудшения двусторонних отношений.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.