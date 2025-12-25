Рейтинг@Mail.ru
В Москве идет сильный снегопад - РИА Новости, 25.12.2025
21:14 25.12.2025
В Москве идет сильный снегопад
Сильный снегопад накрыл отдельные районы Москвы вечером в четверг, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.12.2025
москва, евгений тишковец, новый год
Москва, Евгений Тишковец, Новый год
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАвтомобили во время снегопада в Москве
Автомобили во время снегопада в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Сильный снегопад накрыл отдельные районы Москвы вечером в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости о снегопаде и метели вечером в четверг.
Крупные снежные хлопья наблюдаются в некоторых районах города, на земле формируются небольшие сугробы.
МоскваЕвгений ТишковецНовый год
 
 
