В Москве идет сильный снегопад
В Москве идет сильный снегопад - РИА Новости, 25.12.2025
В Москве идет сильный снегопад
Сильный снегопад накрыл отдельные районы Москвы вечером в четверг, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.12.2025
