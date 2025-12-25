Роман Ковриков презентовал выставочные проекты "Петергофа" в 2026 году

Государственный музей-заповедник "Петергоф" готовит в 2026 году ряд выставочных проектов в Санкт-Петербурге и за его пределами, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. Всего планируется 14 проектов, среди которых внутримузейные выставки, внемузейные и передвижные проекты, организованные "Петергофом" или с участием предметов из его собрания, говорится в пресс-релизе.

« "Следующий год в музее-заповеднике будет посвящен главным образом 200-летию Александрии. В честь этого очень важного для нас юбилея будет организована программа проектов, мероприятий и выставок. Нас ждет много проектов, новых побед и достижений. Развитие Александрии поможет нам привлечь новую аудиторию, рассказать большему количеству посетителей об истории этого удивительного пространства", — генеральный директор музея-заповедника "Петергоф" Роман Ковриков.

Парк Александрия был создан по велению императора Николая I в качестве загородной дачи и назван в честь любимой супруги Александры Федоровны. В отличие от регулярного и парадного Нижнего парка, с которым граничит Александрия, она — образец романтического английского парка. Здесь император смог создать настоящий семейный оазис, в котором живописные парковые пейзажи сочетались с уютными дворцами и миниатюрными сооружениями. Александрия была создана именно для личной жизни, укрытой от публичности.

В рамках большой программы празднования юбилея Александрии во дворце "Коттедж" готовится выставка "Драгоценный подарок императрице", посвященная возвращению картины из коллекции императрицы Александры Федоровны. Посетители узнают историю поиска, исследования и атрибуции произведения немецкого художника Теодора Леопольда Веллера "Итальянка с мальчиком" (1845), которое было подарено императором Николаем I своей супруге послепутешествия по Италии.

По словам заместителя генерального директора по учету и хранению Елены Бортниковой, картина происходит из живописной коллекции Александры Федоровны. Первое время она находиласьв Столовой дворца “Коттедж”, а затем ее перемещали в Ропшу и Знаменку – в те места, где императрица проводила время. В 1920-е годы, предположительно в ходе распродаж царского имущества, полотно оказалось в частном собрании. Лишь недавно оно вновь вернулось в поле зрения искусствоведов, в результате чего удалось договориться с владельцем о ее возвращении на историческое место в “Коттедже”.

« "Примечательно, что произведение Веллера сохранилось в “родной” раме, созданной сразу после ее поступления в императорскую коллекцию. Это имеет большое значение для музея, так как все дворцовые рамы были уничтожены во время Великой Отечественной войны", — отметила Елена Бортникова.

Возведенный по проекту архитектора Адама Менеласа для императора Николая I "Коттедж" стал воплощением уединенного семейного гнезда, где можно было укрыться от официального протокола, насладиться простыми радостями домашнего уюта в окружении природы. Именно здесь императрица Александра Федоровна, урожденная принцесса Прусская, окружала себя предметами, напоминавшими о счастливых моментах жизни. Одним из них стало путешествие по Италии в 1845 году, которое подарило ей возможность насладиться архитектурой, искусством и красотой итальянской природы. Именно в этот период Николай I подарил своей супруге полотно Теодора Веллера — трогательное, лиричное изображение итальянки с ребенком.

После поступления в собрание музея-заповедника в 2024 году произведение прошло комплексную реставрацию в мастерских музея и будет представлено на выставке в особом контексте: рядом с ней разместятся предметы декоративно-прикладного и ювелирного искусства из собрания Государственного Эрмитажа, связанные с итальянским путешествием Николая I и Александры Федоровны. Каждый экспонат — страница из путевого дневника, каждая деталь — отголосок воспоминаний из личной жизни монархов.

Летом 2026 года музей-заповедник планирует открыть в Ораниенбауме выставку "Не царское дело: музыкальные предпочтения семьи Романовых", подготовленную совместно с Российским национальным музеем музыки.

« "Судьба Ораниенбаума сильно зависела от его владельцев и поэтому сегодня он очень разный и состоит из нескольких ансамблей, здесь соседствуют регулярный и пейзажный парки. Но неизменен тот факт, что он прочно ассоциируется с живой, уникальной музыкой, которая звучала здесь всегда. И она всегда была современной своему времени", — Роман Ковриков.

История Ораниенбаума как музыкально-театрального центра складывалась несколько веков: здесь появился первый оперный зал, была основана музыкальная школа для детей, на открытом воздухе и в павильонах проходили регулярные музыкальные вечера, которые были неотъемлемой частью придворного этикета еще при дворе Петра III и Екатерины II.

В XIX веке, когда музыкальное искусство в России переживало "золотой век", домашние концерты достигли наивысшего расцвета. В императорских и великокняжеских дворцах устраивались камерные вечера, где звучали не только европейские классики, но и сочинения русских композиторов — Глинки, Даргомыжского, Чайковского, Мусоргского. Благодаря Великой княгине Елене Павловне — одной и главных покровительниц искусства и владелице Ораниенбаума — взошла звезда Антона Рубинштейна. И именно Ораниенбаум — родина Игоря Федоровича Стравинского.

Проект "Не царское дело: музыкальные предпочтения семьи Романовых" раскроет роль музыки в жизни представителей императорской династии — от Петра I, заложившего основы европейского музицирования в России, до Николая II, чья семья была известна любовью к камерным домашним концертам. Музыка не была исключительно "развлечением для досуга", она была частью воспитания, языком души, средством духовного общения.

Отдельно в 2026 году "Петергоф" расскажет о современной комплексной реставрации музейных предметов в мастерских музея-заповедника. Выставка "Реставрация в музее — XXI век" в Российской академии художеств в Москве представит более сорока произведений — живопись, графика, интерьерная скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства XVIII — начала XX веков: от мраморных бюстов и гобеленов до лаковых шкатулок и фарфоровых сервизов. Каждый экспонат — не просто восстановленный объект, а свидетельство напряженного диалога между поколениями, между мастером прошлого и мастером настоящего.

Предметы, которые уже заняли свои места в постоянных экспозициях Павильона Катальной горки, новых залах Китайского дворца, Большого петергофского дворца и других музеев, будут показаны в атмосфере мастерской, где каждый сможет познакомиться со всеми этапами работ и погрузиться в мир общения художника-реставратора с произведениями искусства. Посетители окажутся среди верстаков, под увеличительными лупами, в свете направленных ламп, среди растворов, кисточек и микроскопов. С помощью интерактивных панелей, документальных видео и тактильных макетов можно будет проследить путь предмета — от состояния запущенности и повреждений до возвращения в музейный зал.

Проект "Реставрация в музее — XXI век" станет не просто демонстрацией результатов пятилетнего труда реставраторов музея-заповедника, а погружением в один из самых сокровенных процессов музейной жизни: диалог между временем и человеком, между утраченным и обретенным.

Выставка "Женщины барокко", которая в 2025 году прошла в Калининградском музее изобразительных искусств, в следующем году будет представлена в Национальном художественном музее Республики Саха (Якутия). Предметный ряд экспозиции составит около двухсот уникальных экспонатов из собраний музея-заповедника "Петергоф", музея-заповедника "Царское Село", Академии художеств им. И.Е. Репина, Государственного Русского музея, Государственного Эрмитажа: произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, отражающие проявления причудливого вкуса эпохи барокко, — все они покажут блистательный образ России XVIII века времени правления российских императриц от Елизаветы Петровны до Екатерины Великой.

Этот редкий в мировой истории феномен — почти непрерывное правление женщин на вершине власти — породил особую культурную атмосферу, в которой женская фигура стала центральным символом эпохи: одновременно мудрой правительницы, изящной аристократки, образованной собеседницы и хранительницы новых норм светского общества.

Выставка будет состоять из нескольких смысловых блоков, раскрывающих природу утонченного мира XVIII столетия: мировоззрение и роль женщины в обществе — от придворной дамы до императрицы-реформатора; образование и интеллектуальная жизнь — первые женские институты, домашние библиотеки, письма, дневники; развлечения и светская культура — балы, маскарады, музицирование, театр, карточные игры; внешний облик и мода — от рокайльных париков и бархатных мантиль до тонкостей макияжа и парфюмерии; повседневная жизнь — от утреннего туалета до воспитания детей, от рукоделия до участия в придворных церемониях.

Еще один проект о жизни и деятельности великой правительницы XVIII столетия готовят для показа в Китае совместно "Петергоф" и "Царское Село". Выставка "Екатерина II. Путь свершений" покажет более 250 экспонатов из коллекций музеев-заповедников — живописные полотна, акварель, графика, книги, предметы декоративно-прикладного искусства, в том числе из янтаря. Она станет значимым событием в развитии культурных связей двух стран и позволит широкой аудитории из Китайской Народной Республики познакомиться с уникальными собраниями произведений искусства и российской историей.

« "Мы знаем, что в Китае существует большой интерес к русской истории и конкретно к фигуре Екатерины Великой, которая сыграла большую роль в развитии нашей страны. Но кроме этого она была многогранной личностью — увлеченным коллекционером, исследователем, писателем, любящей бабушкой. Поэтому две знаменитые резиденции, исторически непосредственно связанные с ней, объединились, чтобы рассказать об императрице не только в контексте ее беззаветного служения России, но и с точки зрения увлечений, привязанностей и любви", – отметил Роман Ковриков.

Императрица Екатерина II снискала славу мудрого, победоносного монарха среди современников и будущих поколений благодаря невероятной трудоспособности и грандиозным свершениям. Ведя грамотную внешнеполитическую деятельность, преемница традиций "неутомимого гениального Петра", сумела возвести Российскую империю в статус великой державы, укрепив ее международный авторитет. "Золотой век" правления Екатерины II стал временем расцвета российской культуры и искусства.