https://ria.ru/20251225/petergofvystavki-2063207177.html
Роман Ковриков презентовал выставочные проекты "Петергофа" в 2026 году
Роман Ковриков презентовал выставочные проекты "Петергофа" в 2026 году - РИА Новости, 25.12.2025
Роман Ковриков презентовал выставочные проекты "Петергофа" в 2026 году
Государственный музей-заповедник "Петергоф" готовит в 2026 году ряд выставочных проектов в Санкт-Петербурге и за его пределами, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T14:07:00+03:00
2025-12-25T14:07:00+03:00
2025-12-25T14:07:00+03:00
музейные маршруты россии
петергоф
петергоф (музей)
александрия
россия
италия
николай i
александра федоровна
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037849923_0:320:3070:2047_1920x0_80_0_0_c232cf34756e03d05baddf324d81933e.jpg
https://ria.ru/20251031/parkaleksandriya-2050015318.html
https://ria.ru/20250526/petergofrestavratsiya-2019142454.html
https://ria.ru/20240715/oranienbaum-1959703221.html
https://ria.ru/20250829/muzeipr--2037853500.html
петергоф
александрия
россия
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037849923_210:0:2939:2047_1920x0_80_0_0_252ff393e06a93c0166877e8dabde7ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петергоф, петергоф (музей), александрия, россия, италия, николай i, александра федоровна, екатерина ii, культура, выставки, музеи, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), развлечения
Музейные маршруты России, Петергоф, Петергоф (музей), Александрия, Россия, Италия, Николай I, Александра Федоровна, Екатерина II, Культура, Выставки, Музеи, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Развлечения
Государственный музей-заповедник "Петергоф" готовит в 2026 году ряд выставочных проектов в Санкт-Петербурге и за его пределами, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. Всего планируется 14 проектов, среди которых внутримузейные выставки, внемузейные и передвижные проекты, организованные "Петергофом" или с участием предметов из его собрания, говорится в пресс-релизе.
«
"Следующий год в музее-заповеднике будет посвящен главным образом 200-летию Александрии. В честь этого очень важного для нас юбилея будет организована программа проектов, мероприятий и выставок. Нас ждет много проектов, новых побед и достижений. Развитие Александрии поможет нам привлечь новую аудиторию, рассказать большему количеству посетителей об истории этого удивительного пространства", — генеральный директор музея-заповедника "Петергоф" Роман Ковриков.
Парк Александрия был создан по велению императора Николая I в качестве загородной дачи и назван в честь любимой супруги Александры Федоровны. В отличие от регулярного и парадного Нижнего парка, с которым граничит Александрия, она — образец романтического английского парка. Здесь император смог создать настоящий семейный оазис, в котором живописные парковые пейзажи сочетались с уютными дворцами и миниатюрными сооружениями. Александрия была создана именно для личной жизни, укрытой от публичности.
В рамках большой программы празднования юбилея Александрии во дворце "Коттедж" готовится выставка "Драгоценный подарок императрице", посвященная возвращению картины из коллекции императрицы Александры Федоровны. Посетители узнают историю поиска, исследования и атрибуции произведения немецкого художника Теодора Леопольда Веллера "Итальянка с мальчиком" (1845), которое было подарено императором Николаем I своей супруге послепутешествия по Италии.
По словам заместителя генерального директора по учету и хранению Елены Бортниковой, картина происходит из живописной коллекции Александры Федоровны. Первое время она находиласьв Столовой дворца “Коттедж”, а затем ее перемещали в Ропшу и Знаменку – в те места, где императрица проводила время. В 1920-е годы, предположительно в ходе распродаж царского имущества, полотно оказалось в частном собрании. Лишь недавно оно вновь вернулось в поле зрения искусствоведов, в результате чего удалось договориться с владельцем о ее возвращении на историческое место в “Коттедже”.
«
"Примечательно, что произведение Веллера сохранилось в “родной” раме, созданной сразу после ее поступления в императорскую коллекцию. Это имеет большое значение для музея, так как все дворцовые рамы были уничтожены во время Великой Отечественной войны", — отметила Елена Бортникова.
Возведенный по проекту архитектора Адама Менеласа для императора Николая I "Коттедж" стал воплощением уединенного семейного гнезда, где можно было укрыться от официального протокола, насладиться простыми радостями домашнего уюта в окружении природы. Именно здесь императрица Александра Федоровна, урожденная принцесса Прусская, окружала себя предметами, напоминавшими о счастливых моментах жизни. Одним из них стало путешествие по Италии в 1845 году, которое подарило ей возможность насладиться архитектурой, искусством и красотой итальянской природы. Именно в этот период Николай I подарил своей супруге полотно Теодора Веллера — трогательное, лиричное изображение итальянки с ребенком.
Запуск фонтанов на открытии летнего сезона в Государственном музее-заповеднике "Петергоф".
1 из 2
Весенний праздник фонтанов "Самсон. Возрождение" в Нижнем парке Государственного музея-заповедника "Петергоф".
2 из 2
Запуск фонтанов на открытии летнего сезона в Государственном музее-заповеднике "Петергоф".
1 из 2
Весенний праздник фонтанов "Самсон. Возрождение" в Нижнем парке Государственного музея-заповедника "Петергоф".
2 из 2
После поступления в собрание музея-заповедника в 2024 году произведение прошло комплексную реставрацию в мастерских музея и будет представлено на выставке в особом контексте: рядом с ней разместятся предметы декоративно-прикладного и ювелирного искусства из собрания Государственного Эрмитажа, связанные с итальянским путешествием Николая I и Александры Федоровны. Каждый экспонат — страница из путевого дневника, каждая деталь — отголосок воспоминаний из личной жизни монархов.
Летом 2026 года музей-заповедник планирует открыть в Ораниенбауме выставку "Не царское дело: музыкальные предпочтения семьи Романовых", подготовленную совместно с Российским национальным музеем музыки.
«
"Судьба Ораниенбаума сильно зависела от его владельцев и поэтому сегодня он очень разный и состоит из нескольких ансамблей, здесь соседствуют регулярный и пейзажный парки. Но неизменен тот факт, что он прочно ассоциируется с живой, уникальной музыкой, которая звучала здесь всегда. И она всегда была современной своему времени", — Роман Ковриков.
История Ораниенбаума как музыкально-театрального центра складывалась несколько веков: здесь появился первый оперный зал, была основана музыкальная школа для детей, на открытом воздухе и в павильонах проходили регулярные музыкальные вечера, которые были неотъемлемой частью придворного этикета еще при дворе Петра III и Екатерины II.
В XIX веке, когда музыкальное искусство в России переживало "золотой век", домашние концерты достигли наивысшего расцвета. В императорских и великокняжеских дворцах устраивались камерные вечера, где звучали не только европейские классики, но и сочинения русских композиторов — Глинки, Даргомыжского, Чайковского, Мусоргского. Благодаря Великой княгине Елене Павловне — одной и главных покровительниц искусства и владелице Ораниенбаума — взошла звезда Антона Рубинштейна. И именно Ораниенбаум — родина Игоря Федоровича Стравинского.
Проект "Не царское дело: музыкальные предпочтения семьи Романовых" раскроет роль музыки в жизни представителей императорской династии — от Петра I, заложившего основы европейского музицирования в России, до Николая II, чья семья была известна любовью к камерным домашним концертам. Музыка не была исключительно "развлечением для досуга", она была частью воспитания, языком души, средством духовного общения.
Отдельно в 2026 году "Петергоф" расскажет о современной комплексной реставрации музейных предметов в мастерских музея-заповедника. Выставка "Реставрация в музее — XXI век" в Российской академии художеств в Москве представит более сорока произведений — живопись, графика, интерьерная скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства XVIII — начала XX веков: от мраморных бюстов и гобеленов до лаковых шкатулок и фарфоровых сервизов. Каждый экспонат — не просто восстановленный объект, а свидетельство напряженного диалога между поколениями, между мастером прошлого и мастером настоящего.
Китайский дворец в "Петергофе" после 20-летней реставрации
1 из 2
Осенний фестиваль фонтанов "Сказки Пушкина" в Петергофе.
2 из 2
Китайский дворец в "Петергофе" после 20-летней реставрации
1 из 2
Осенний фестиваль фонтанов "Сказки Пушкина" в Петергофе.
2 из 2
Предметы, которые уже заняли свои места в постоянных экспозициях Павильона Катальной горки, новых залах Китайского дворца, Большого петергофского дворца и других музеев, будут показаны в атмосфере мастерской, где каждый сможет познакомиться со всеми этапами работ и погрузиться в мир общения художника-реставратора с произведениями искусства. Посетители окажутся среди верстаков, под увеличительными лупами, в свете направленных ламп, среди растворов, кисточек и микроскопов. С помощью интерактивных панелей, документальных видео и тактильных макетов можно будет проследить путь предмета — от состояния запущенности и повреждений до возвращения в музейный зал.
Проект "Реставрация в музее — XXI век" станет не просто демонстрацией результатов пятилетнего труда реставраторов музея-заповедника, а погружением в один из самых сокровенных процессов музейной жизни: диалог между временем и человеком, между утраченным и обретенным.
Выставка "Женщины барокко", которая в 2025 году прошла в Калининградском музее изобразительных искусств, в следующем году будет представлена в Национальном художественном музее Республики Саха (Якутия). Предметный ряд экспозиции составит около двухсот уникальных экспонатов из собраний музея-заповедника "Петергоф", музея-заповедника "Царское Село", Академии художеств им. И.Е. Репина, Государственного Русского музея, Государственного Эрмитажа: произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, отражающие проявления причудливого вкуса эпохи барокко, — все они покажут блистательный образ России XVIII века времени правления российских императриц от Елизаветы Петровны до Екатерины Великой.
Этот редкий в мировой истории феномен — почти непрерывное правление женщин на вершине власти — породил особую культурную атмосферу, в которой женская фигура стала центральным символом эпохи: одновременно мудрой правительницы, изящной аристократки, образованной собеседницы и хранительницы новых норм светского общества.
Выставка будет состоять из нескольких смысловых блоков, раскрывающих природу утонченного мира XVIII столетия: мировоззрение и роль женщины в обществе — от придворной дамы до императрицы-реформатора; образование и интеллектуальная жизнь — первые женские институты, домашние библиотеки, письма, дневники; развлечения и светская культура — балы, маскарады, музицирование, театр, карточные игры; внешний облик и мода — от рокайльных париков и бархатных мантиль до тонкостей макияжа и парфюмерии; повседневная жизнь — от утреннего туалета до воспитания детей, от рукоделия до участия в придворных церемониях.
Еще один проект о жизни и деятельности великой правительницы XVIII столетия готовят для показа в Китае совместно "Петергоф" и "Царское Село". Выставка "Екатерина II. Путь свершений" покажет более 250 экспонатов из коллекций музеев-заповедников — живописные полотна, акварель, графика, книги, предметы декоративно-прикладного искусства, в том числе из янтаря. Она станет значимым событием в развитии культурных связей двух стран и позволит широкой аудитории из Китайской Народной Республики познакомиться с уникальными собраниями произведений искусства и российской историей.
«
"Мы знаем, что в Китае существует большой интерес к русской истории и конкретно к фигуре Екатерины Великой, которая сыграла большую роль в развитии нашей страны. Но кроме этого она была многогранной личностью — увлеченным коллекционером, исследователем, писателем, любящей бабушкой. Поэтому две знаменитые резиденции, исторически непосредственно связанные с ней, объединились, чтобы рассказать об императрице не только в контексте ее беззаветного служения России, но и с точки зрения увлечений, привязанностей и любви", – отметил Роман Ковриков.
Императрица Екатерина II снискала славу мудрого, победоносного монарха среди современников и будущих поколений благодаря невероятной трудоспособности и грандиозным свершениям. Ведя грамотную внешнеполитическую деятельность, преемница традиций "неутомимого гениального Петра", сумела возвести Российскую империю в статус великой державы, укрепив ее международный авторитет. "Золотой век" правления Екатерины II стал временем расцвета российской культуры и искусства.
Также музей-заповедник "Петергоф" представит свои предметы на выставках в Государственном Эрмитаже, Государственном Русском музее, Музее русского импрессионизма и других.