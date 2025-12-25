Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл поздравил глав церквей, празднующих Рождество 25 декабря
Религия
 
11:07 25.12.2025 (обновлено: 14:21 25.12.2025)
Патриарх Кирилл поздравил глав церквей, празднующих Рождество 25 декабря
2025-12-25T11:07:00+03:00
2025-12-25T14:21:00+03:00
религия
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
московский патриархат
америка
словакия
2025
Никита Бизин
Никита Бизин
1920
1920
true
религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), московский патриархат, америка, словакия
Религия, Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Московский Патриархат, Америка, Словакия
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с наступившим Рождеством Христовым глав церквей, которые встречают праздник 25 декабря по григорианскому календарю, говорится в сообщении на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
Уточняется, что среди адресатов поздравления в том числе: папа Римский Лев XIV, католикос-патриарх Ассирийской церкви Востока Map Ава III, глава Сирийской Ортодоксальной церкви патриарх Антиохийский и всего Востока Мар Игнатий Ефрем II; католикос Востока, митрополит Маланкарский Василий Мар Фома Матфей III; Маронитский патриарх Антиохийский и всего Востока Бешара Бутрос, кардинал ар-Раи.
Прихожане на Рождественском богослужении в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Священник рассказал о количестве православных на католическом Рождестве
24 декабря, 18:41
"Примите сердечные поздравления с праздником Рождества Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа… Мы возносим сугубую хвалу Господу, показавшему свою неизреченную любовь к людям, даровавшему нам жизнь вечную и спасение. Желаю вам крепкого здравия и светлой радости о пришедшем в мир Богомладенце, а вашей пастве – мира и благоденствия", - написал патриарх Кирилл.
В ночь с 24 на 25 декабря Рождество Христово празднуют конфессии и церкви, придерживающиеся григорианского и новоюлианского календарей: Римско-Католическая, протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также православные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке. В православной церкви Чешских земель и Словакии празднуют дважды - и по юлианскому, и по новоюлианскому календарю. Остальные поместные православные церкви - Русская, Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская, а также афонские монастыри и некоторые протестанты живут по юлианскому календарю и празднуют Рождество в ночь с 6 на 7 января.
Рождество Христово - один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти богомладенца Иисуса Христа. Первое указание отмечать праздник содержится еще в Апостольских постановлениях: "Храните, братия, дни праздничные, и, во-первых, день Рождества Христова…".
Рождественские вертепы в московских храмах - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Монах рассказал, можно ли православным праздновать Рождество с католиками
24 декабря, 04:51
 
РелигияРелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Московский ПатриархатАмерикаСловакия
 
 
