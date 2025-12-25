Патриарх Кирилл поздравил глав церквей, празднующих Рождество 25 декабря

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с наступившим Рождеством Христовым глав церквей, которые встречают праздник 25 декабря по григорианскому календарю, говорится в сообщении на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Уточняется, что среди адресатов поздравления в том числе: папа Римский Лев XIV, католикос-патриарх Ассирийской церкви Востока Map Ава III, глава Сирийской Ортодоксальной церкви патриарх Антиохийский и всего Востока Мар Игнатий Ефрем II; католикос Востока, митрополит Маланкарский Василий Мар Фома Матфей III; Маронитский патриарх Антиохийский и всего Востока Бешара Бутрос, кардинал ар-Раи.

"Примите сердечные поздравления с праздником Рождества Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа… Мы возносим сугубую хвалу Господу, показавшему свою неизреченную любовь к людям, даровавшему нам жизнь вечную и спасение. Желаю вам крепкого здравия и светлой радости о пришедшем в мир Богомладенце, а вашей пастве – мира и благоденствия", - написал патриарх Кирилл.

В ночь с 24 на 25 декабря Рождество Христово празднуют конфессии и церкви, придерживающиеся григорианского и новоюлианского календарей: Римско-Католическая, протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также православные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке. В православной церкви Чешских земель и Словакии празднуют дважды - и по юлианскому, и по новоюлианскому календарю. Остальные поместные православные церкви - Русская, Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская, а также афонские монастыри и некоторые протестанты живут по юлианскому календарю и празднуют Рождество в ночь с 6 на 7 января.