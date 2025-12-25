https://ria.ru/20251225/ovchinskiy-2064483447.html
Овчинский: в ЮВАО освободили площадку для строительства ЖК по реновации
Овчинский: в ЮВАО освободили площадку для строительства ЖК по реновации - РИА Новости, 25.12.2025
Овчинский: в ЮВАО освободили площадку для строительства ЖК по реновации
В юго-восточной части Москвы в районе Лефортово подготовили площадку, на которой возведут жилой дом в рамках программы реновации, рассказал министр... РИА Новости, 25.12.2025
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В юго-восточной части Москвы в районе Лефортово подготовили площадку, на которой возведут жилой дом в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В рамках программы реновации в районе Лефортово мы демонтировали старое здание по адресу: улица Авиамоторная, дом 5. На месте сноса сформирована новая площадка. На ней возведут новостройку общей площадью жилья около 10 тысяч квадратных метров", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Министр столичного правительства уточнил, что в новый жилой комплекс смогут заселиться около 360 человек. Он также добавил, что новостройку сделают удобной для маломобильных жителей, то есть сделают там широкие коридоры, а вестибюли и лифтовые холлы разместят на одном уровне, ступеней не будет.
Реновация длится в Москве с 2017 года. По программе планируется расселить около 1 миллиона человек из 5 тысяч старых домов.