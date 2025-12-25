В ЦАМТО оценили объем экспорта российского оружия после СВО

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Значительная часть российских промышленных мощностей по производству вооружений и военной техники после завершения специальной военной операции будет ориентирована на обеспечение экспортных поставок отечественного оружия, объем которых может составить порядка 15-17 миллиардов долларов в год, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.