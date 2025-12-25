Рейтинг@Mail.ru
В ЦАМТО оценили объем экспорта российского оружия после СВО - РИА Новости, 25.12.2025
01:48 25.12.2025
В ЦАМТО оценили объем экспорта российского оружия после СВО
В ЦАМТО оценили объем экспорта российского оружия после СВО
Значительная часть российских промышленных мощностей по производству вооружений и военной техники после завершения специальной военной операции будет... РИА Новости, 25.12.2025
экономика, россия, игорь коротченко, цамто, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), рособоронэкспорт
Экономика, Россия, Игорь Коротченко, ЦАМТО, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Рособоронэкспорт
В ЦАМТО оценили объем экспорта российского оружия после СВО

Коротченко: объем экспорта оружия РФ после СВО составит $15-17 миллиардов в год

© РИА Новости / Евгений Биятов
ЗРК "Панцирь"
ЗРК Панцирь - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
ЗРК "Панцирь". Архивное фото
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Значительная часть российских промышленных мощностей по производству вооружений и военной техники после завершения специальной военной операции будет ориентирована на обеспечение экспортных поставок отечественного оружия, объем которых может составить порядка 15-17 миллиардов долларов в год, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
"По оценкам Центра анализа мировой торговли оружием в ближайшие 3-5 лет после завершения СВО объемы экспортных продаж российского оружия составят порядка 15-17 миллиардов долларов в год. Это очень хороший показатель", - сказал Коротченко.
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В ЦАМТО оценили перспективы поставок Индии истребителей Су-57
5 декабря, 03:22
Он подчеркнул, что российский оборонно-промышленный комплекс за время проведения спецоперации превзошел все ожидания, а по ряду направлений кратно нарастил выпуск производимых видов оружия. В свою очередь российское вооружение, прошедшее модернизацию и доработки с учетом практического опыта современной высокотехнологичной войны, доказало свое преимущество перед западными образцами в ходе СВО. Это гарантирует не только высокий и стабильный спрос в будущем на мировом рынке, но позволит России удерживать второе место в мире по экспорту вооружений.
По словам Коротченко, президент РФ, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), "Рособоронэкспорт" активно работают для сохранения позиций России среди лидеров глобального рынка вооружений.
"Несмотря на сложную геополитическую ситуацию и развязанную Западом санкционирую войну, наша страна расширяет военно-технические связи с зарубежными государствами, четко выполняет экспортные обязательства, что подтверждает репутацию России как надежного делового партнера" - подчеркнул директор ЦАМТО.
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Индия создаст полноценную систему ВКО при помощи С-400, заявили в ЦАМТО
4 декабря, 03:54
 
ЭкономикаРоссияИгорь КоротченкоЦАМТОФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Рособоронэкспорт
 
 
Обсуждения
