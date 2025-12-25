Рейтинг@Mail.ru
В Одессе ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 25.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
08:46 25.12.2025
В Одессе ввели аварийные отключения электроэнергии
В Одессе ввели аварийные отключения электроэнергии
Вынужденные аварийные отключения электроэнергии введены в Одессе на юге Украины, сообщил в четверг глава городской военной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 25.12.2025
РИА Новости
2025
РИА Новости
Новости
РИА Новости
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Вынужденные аварийные отключения электроэнергии введены в Одессе на юге Украины, сообщил в четверг глава городской военной администрации Сергей Лысак.
Одессе введены вынужденные аварийные отключения с целью недопущения перегрузки поврежденного оборудования", - написал Лысак в своем Telegram-канале.
Он отметил, что энергетики продолжают ремонтно-восстановительные работы на ранее поврежденных объектах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
