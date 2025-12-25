https://ria.ru/20251225/odessa-2064505511.html
В Одессе ввели аварийные отключения электроэнергии
Вынужденные аварийные отключения электроэнергии введены в Одессе на юге Украины, сообщил в четверг глава городской военной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 25.12.2025
