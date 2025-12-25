https://ria.ru/20251225/novoshahtinsk-2064602091.html
В Новошахтинске Ростовской области прогремели взрывы
В Новошахтинске Ростовской области прогремели взрывы - РИА Новости, 25.12.2025
В Новошахтинске Ростовской области прогремели взрывы
Взрывы произошли на территории Новошахтинска Ростовской области в результате воздушной атаки, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T14:30:00+03:00
2025-12-25T14:30:00+03:00
2025-12-25T14:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
новошахтинск
ростовская область
юрий слюсарь
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391732_0:0:2848:1602_1920x0_80_0_0_ef03d75b37cb0bf444aeee667f17cf57.jpg
https://ria.ru/20251223/ssha-2063996232.html
новошахтинск
ростовская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391732_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5cf51c652bb8094c5079180eb9d2a520.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новошахтинск, ростовская область, юрий слюсарь , украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Новошахтинск, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Украина, Вооруженные силы Украины
В Новошахтинске Ростовской области прогремели взрывы
Слюсарь: в Новошахтинске под Ростовом после воздушной атаки прогремели взрывы