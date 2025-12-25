Рейтинг@Mail.ru
В Новошахтинске Ростовской области прогремели взрывы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 25.12.2025 (обновлено: 14:32 25.12.2025)
В Новошахтинске Ростовской области прогремели взрывы
В Новошахтинске Ростовской области прогремели взрывы
Взрывы произошли на территории Новошахтинска Ростовской области в результате воздушной атаки, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T14:30:00+03:00
2025-12-25T14:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
новошахтинск
ростовская область
юрий слюсарь
украина
вооруженные силы украины
новошахтинск
ростовская область
украина
новошахтинск, ростовская область, юрий слюсарь , украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Новошахтинск, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Украина, Вооруженные силы Украины
В Новошахтинске Ростовской области прогремели взрывы

Слюсарь: в Новошахтинске под Ростовом после воздушной атаки прогремели взрывы

Пост воздушного наблюдения. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 дек - РИА Новости. Взрывы произошли на территории Новошахтинска Ростовской области в результате воздушной атаки, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«

"В результате воздушной атаки произошли взрывы на территории Новошахтинска, по предварительной информации погибших и пострадавших нет. Информация уточняется", - написал он в Telegram.

Слюсарь добавил, что службы экстренного реагирования находятся на месте, организовано тушение возгорания.
По данным МЧС, с 13.01 мск в Ростовской области объявлена ракетная опасность. Жителям рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг.
Специальная военная операция на УкраинеНовошахтинскРостовская областьЮрий СлюсарьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
