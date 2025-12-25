https://ria.ru/20251225/novorossijsk-2064576005.html
В Новороссийске объявили ракетную опасность
В Новороссийске объявили ракетную опасность - РИА Новости, 25.12.2025
В Новороссийске объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Новороссийске, работают сирены оповещения, сообщил мэр Андрей Кравченко. РИА Новости, 25.12.2025
