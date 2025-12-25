Рейтинг@Mail.ru
25.12.2025
12:01 25.12.2025
Запасы топлива в России сейчас выше прошлогодних, заявил Новак
Запасы топлива в России сейчас выше прошлогодних, заявил Новак - РИА Новости, 25.12.2025
Запасы топлива в России сейчас выше прошлогодних, заявил Новак
Запасы топлива в России сейчас выше, чем в прошлом году, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 25.12.2025
Запасы топлива в России сейчас выше прошлогодних, заявил Новак

Новак: запасы топлива в России сейчас выше, чем в прошлом году

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак . Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Запасы топлива в России сейчас выше, чем в прошлом году, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"В настоящее время мы видим: запасы, которые использовались в период повышенного спроса, сейчас восстановились, и даже более высокие запасы, чем в прошлом году, - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Экономика Россия Александр Новак
 
 
