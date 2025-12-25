https://ria.ru/20251225/novak-2064552342.html
Запасы топлива в России сейчас выше прошлогодних, заявил Новак
Запасы топлива в России сейчас выше прошлогодних, заявил Новак - РИА Новости, 25.12.2025
Запасы топлива в России сейчас выше прошлогодних, заявил Новак
Запасы топлива в России сейчас выше, чем в прошлом году, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T12:01:00+03:00
2025-12-25T12:01:00+03:00
2025-12-25T12:01:00+03:00
экономика
россия
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976731341_0:67:3006:1758_1920x0_80_0_0_688bd302543e33af0a29d79bbef966f4.jpg
https://ria.ru/20251225/aktivy-2064545511.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976731341_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_aeef9591e3f724ef188cbaf24d496be7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Запасы топлива в России сейчас выше прошлогодних, заявил Новак
Новак: запасы топлива в России сейчас выше, чем в прошлом году