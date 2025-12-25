Рейтинг@Mail.ru
"Нью-Йорк Никс" победил "Кливленд" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
22:59 25.12.2025 (обновлено: 23:45 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/nju-jork-2064739783.html
"Нью-Йорк Никс" победил "Кливленд" в матче НБА
"Нью-Йорк Никс" победил "Кливленд" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
"Нью-Йорк Никс" победил "Кливленд" в матче НБА
"Нью-Йорк Никс" обыграл "Кливленд Кавальерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 25.12.2025
2025-12-25T22:59:00+03:00
2025-12-25T23:45:00+03:00
баскетбол
спорт
джейлен брансон
карл-энтони таунс
донован митчелл
нью-йорк никс
кливленд кавальерс
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916158865_0:41:1080:649_1920x0_80_0_0_e461d58fda2c164d20d5fb6eaed1ddc8.jpg
https://ria.ru/20251224/denver-2064243291.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916158865_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_e5c0a6634154346febd75bb7e5146f90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, джейлен брансон, карл-энтони таунс, донован митчелл, нью-йорк никс, кливленд кавальерс, нба
Баскетбол, Спорт, Джейлен Брансон, Карл-Энтони Таунс, Донован Митчелл, Нью-Йорк Никс, Кливленд Кавальерс, НБА
"Нью-Йорк Никс" победил "Кливленд" в матче НБА

"Никс" обыграли "Кливленд" в матче НБА, Брансон набрал 34 очка

© Фото : Соцсети спортсменаДжейлен Брансон
Джейлен Брансон - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : Соцсети спортсмена
Джейлен Брансон. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "Нью-Йорк Никс" обыграл "Кливленд Кавальерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
НБА
25 декабря 2025 • начало в 20:00
Завершен
Нью-Йорк
126 : 124
Кливленд
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 126:124 (23:38, 37:20, 24:38, 42:28). В составе победителей больше всех очков набрал Джейлен Брансон (34), также дабл-дабл оформил Карл-Энтони Таунс (11 очков, 14 подборов). У "Кливленда" самым результативным стал Донован Митчелл (34), дабл-дабл в активе Дариуса Гарленда (20 очков, 10 передач).
"Нью-Йорк" идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 21 победу в 30 матчах. "Кливленд" (17-15) располагается на седьмой позиции.
Центровой Денвер Наггетс Никола Йокич - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
"Денвер" проиграл "Далласу" в матче НБА, Йокич оформил дабл-дабл
24 декабря, 09:15
 
БаскетболСпортДжейлен БрансонКарл-Энтони ТаунсДонован МитчеллНью-Йорк НиксКливленд КавальерсНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    0
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Трактор
    1
    6
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Северсталь
    Сочи
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Автомобилист
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Амур
    4
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    4
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала