В Швеции пьяный Санта-Клаус нарушил движение поездов
В Швеции пьяный Санта-Клаус нарушил движение поездов - РИА Новости, 25.12.2025
В Швеции пьяный Санта-Клаус нарушил движение поездов
Пьяный мужчина, одетый в костюм Санта-Клауса, дернул стоп-кран и нарушил движение поездов в Швеции в рождественский сочельник, сообщает газета Aftonbladet со... РИА Новости, 25.12.2025
В Швеции пьяный Санта-Клаус нарушил движение поездов
Пьяный Санта-Клаус нарушил движение поездов в сочельник в Швеции