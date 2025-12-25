Рейтинг@Mail.ru
25.12.2025
В Швеции пьяный Санта-Клаус нарушил движение поездов
10:57 25.12.2025
В Швеции пьяный Санта-Клаус нарушил движение поездов
В Швеции пьяный Санта-Клаус нарушил движение поездов - РИА Новости, 25.12.2025
В Швеции пьяный Санта-Клаус нарушил движение поездов
Пьяный мужчина, одетый в костюм Санта-Клауса, дернул стоп-кран и нарушил движение поездов в Швеции в рождественский сочельник, сообщает газета Aftonbladet со... РИА Новости, 25.12.2025
в мире
швеция
стокгольм (город)
мальме
санта-клаус
швеция
стокгольм (город)
мальме
в мире, швеция, стокгольм (город), мальме , санта-клаус
В мире, Швеция, Стокгольм (город), Мальме , Санта-Клаус
В Швеции пьяный Санта-Клаус нарушил движение поездов

Пьяный Санта-Клаус нарушил движение поездов в сочельник в Швеции

Полиция Стокгольма
Полиция Стокгольма
© Flickr / Thomas Lu
Полиция Стокгольма. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пьяный мужчина, одетый в костюм Санта-Клауса, дернул стоп-кран и нарушил движение поездов в Швеции в рождественский сочельник, сообщает газета Aftonbladet со ссылкой на пресс-службу железнодорожного перевозчика SJ.
Инцидент произошел в служебном поезде на линии между Стокгольмом и Мальмё
"Это был человек, одетый в костюм Санта-Клауса, который был пьян и дернул стоп-кран. Затем он спрыгнул и убежал", - приводит газета слова представителя пресс-службы SJ Лейлы Фогельхольм.
После инцидента движение других поездов задержалось.
24 декабря, 04:51
Монах рассказал, можно ли православным праздновать Рождество с католиками
Монах рассказал, можно ли православным праздновать Рождество с католиками
24 декабря, 04:51
 
В миреШвецияСтокгольм (город)МальмеСанта-Клаус
 
 
