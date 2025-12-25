Три дня не могла распознать перелом: необычной мутация Джоан Кэмерон

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Редкую мутацию генов Редкую мутацию генов обнаружили исследователи у Джоанн Кэмерон из Шотландии. В аптечке женщины нет и никогда не было того, что есть у каждого под рукой.

Кэмерон перенесла перелом конечностей, порезы, ожоги, роды. Все это сопровождалось особенностью, которую сама женщина не осознавала.

Шокировала врача

О своих "сверхспособностях" Джоанн Кэмерон узнала лишь в 66 лет — до этого она думала, что является человеком, обладающим высоким болевым порогом.

Миссис Кэмерон готовилась к операции из-за остеоартрита и заранее сообщила, что обезболивающие ей не понадобятся.

© iStock.com / ArtistGNDphotography Стоматолог делает анестезию пациенту © iStock.com / ArtistGNDphotography Стоматолог делает анестезию пациенту

Лечащий врач сперва подумал, что пациентка неудачно шутит, однако, изучив историю болезни, выяснил, что она уже перенесла похожее хирургическое вмешательство и никакие анальгетики после нее Джоанн не пригодились.

Врач был шокирован этим, а также фактом, что никто из медиков, лечивших пациентку ранее, не обратил внимание на эту невероятную особенность — ей не требовалась анестезия при лечении зубов, а остеоартрит, который и привел к операции, также не сопровождался болью.

Об ожогах узнавала по запаху

Поразительно, но Джоанн странным образом удалось дожить до зрелого возраста, не столкнувшись с серьезными проблемами из-за отсутствия восприимчивости к боли.

Обычно боль является важнейшим сигналом, который наш организм подает при самых разных нарушениях. Но не в случае с Камерон: в 8 лет она сломала руку, катаясь на велосипеде, и даже не заметила этого. Распознать перелом смогла мама, которая увидела, что рука неестественно вывернута и висит — через три дня после происшествия.

Несколько раз Джоанн узнавала об ожоге по характерному запаху тлеющей кожи, а порез замечала лишь увидев кровавые пятна на одежде.

Кажется невероятным, но даже роды у миссис Кэмерон прошли без какого-либо дискомфорта — она рассказывала, что скорее назвала бы этот процесс приятным, чем мучительным.

© iStock.com / StockPlanets Женщина с новорожденным ребенком © iStock.com / StockPlanets Женщина с новорожденным ребенком

Утешала врезавшегося в нее водителя

Помимо отсутствия болевых ощущений, женщина также никогда не паникует, все время находясь в трезвом рассудке. Она признается, что никогда в жизни не испытывала сильных переживаний и почти ничего не боится.

Однажды Джоанн попала в аварию — в ее машину врезался небольшой фургон. Кэмерон выбралась из автомобиля и пошла утешать дрожащего молодого водителя, который был виновен в ДТП, а свои синяки заметила лишь спустя некоторое время.

© Depositphotos.com / kalinovsky Мужчина возле разбитой машины © Depositphotos.com / kalinovsky Мужчина возле разбитой машины

В 67 лет Кэмерон была направлена на обследование к специалистам Калифорнийского университета в Лондоне после нескольких операций, в ходе которых практически не чувствовала боли.

Виновата мутация генов

Случай Джоанн Кэмерон удивил многих исследователей. Похоже, что и ее отец обладал такой же особенностью. По крайней мере, Джоанн никогда не видела, чтоб он принимал хоть какие-то лекарства.

Миссис Кэмерон и ее дети прошли генетическое обследование. Мать сын оказались носителями редчайшей мутации, а вот у дочери она отсутствует.

В опубликованном исследовании ученые описывают, что именно делает ДНК Кэмерон столь необычной. Виноваты две заметные мутации, которые в совокупности подавляют боль и беспокойство, повышая при этом уровень жизнерадостности и, по-видимому, скорость заживления ран.

Поможет в борьбе с болью

Исследователи считают "феномен" шотландки очень интересным и надеются, что это поможет узнать новое о механизме боли, а также позволит разработать новые обезболивающие препараты.

"Случай с Джо Кэмерон может быть очень полезным для нас. Как только мы поймем, как работает новый ген, сможем начать разработку генной терапии, которая будет производить те же эффекты, что мы наблюдаем сейчас. Миллионы людей страдают от боли, и нам определенно нужны новые анальгетики. Такие пациенты, как Кэмерон, могут дать нам реальное представление о системе боли", — говорит Джеймс Кокс, ведущий автор исследования.

© Depositphotos.com / VitalikRadko Лабораторные исследования © Depositphotos.com / VitalikRadko Лабораторные исследования