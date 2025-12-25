https://ria.ru/20251225/mosgorsud-2064663566.html
Мосгорсуд приступил к рассмотрению вопроса о выселении Долиной
россия
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Мосгорсуд приступил к рассмотрению вопроса о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры, которую у нее купила Полина Лурье, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Дело слушается в составе председательствующего судьи Новиковой", - огласили в суде.
Дело слушает коллегия из трех судей.
Суд также решит вопрос о снятии с регистрационного учета дочери и внучки певицы, которые там прописаны.
Верховный суд России
16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила за 112 миллионов рублей у ставшей жертвой мошенников Долиной
.