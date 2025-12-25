Рейтинг@Mail.ru
Аналитик рассказал, почему молдавские власти принимают провальные решения - РИА Новости, 25.12.2025
11:26 25.12.2025
Аналитик рассказал, почему молдавские власти принимают провальные решения
Аналитик рассказал, почему молдавские власти принимают провальные решения
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" принимает провальные решения, потому что верит, что европейские чиновники все исправят ради успеха...
в мире
молдавия
евросоюз
молдавия
2025
В мире, Молдавия, Евросоюз
Аналитик рассказал, почему молдавские власти принимают провальные решения

Чуря: молдавские власти верят в помощь ЕС с разрешением их провальных действий

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 дек - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" принимает провальные решения, потому что верит, что европейские чиновники все исправят ради успеха евроинтеграции республики, заявил журналистам политический аналитик Корнелий Чуря.
"Европейские чиновники уверяют членов партии "Действие и солидарность" в том, что все будет хорошо. Их уверяют, что переговоры о вступлении скоро начнутся, что европейские кредитные программы скоро заработают для Молдавии по полной. Все эти "неприятности" для власти не кажутся негативными, они верят, что европейские чиновники быстро их исправят", - сказал Чуря.
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Кредиты ЕС не спасут Молдавию, считает депутат
17 декабря, 12:09
17 декабря, 12:09
Он отметил, что из-за этих заявлений ЕС о поддержке ПДС верит, что сможет продержаться у власти еще 4 года. "Но власть находится в совершенно иных информационных потоках. Из-за этого европейцы сумели их убедить, что евроинтеграция – это положительный процесс, поэтому власти Молдавии не могут свернуть в сторону", - добавил аналитик.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Политолог назвал основное препятствие для вступления Молдавии в ЕС
22 декабря, 12:14
22 декабря, 12:14
 
В мире, Молдавия, Евросоюз
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
