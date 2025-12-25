Аналитик рассказал, почему молдавские власти принимают провальные решения

КИШИНЕВ, 25 дек - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" принимает провальные решения, потому что верит, что европейские чиновники все исправят ради успеха евроинтеграции республики, заявил журналистам политический аналитик Корнелий Чуря.