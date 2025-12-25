Молдавская оппозиция обвинила правящую партию в подрыве государственности

КИШИНЕВ, 25 дек - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" активно занимается подрывом государственности, заявил вице-спикер парламента от оппозиционной Соцпартии Влад Батрынча.
"Партия "Действие и солидарность" ведет активный подрыв молдавской государственности. Это – активная попытка власти навязать новые ценностные и моральные ориентиры нашему народу. Они пытаются навязать людям мнение, что наше государство – это ошибка", - заявил Батрынча журналистам.
По его словам, раньше в молдавской политике были люди, которые принимали какие-то нерациональные решения, а сейчас власть стремится подвести Молдавию к констатации факта, что государство само не в состоянии существовать, управлять своими делами.
"Молдовенизм – это один оснований самобытности нашего народа. Это то, что объединяет людей. Молдаванами себя идентифицируют и гагаузы, и русские, и украинцы. Никогда на этом фоне у нас в народе каких-то трений и непониманий не существовало", - подчеркнул Батрынча.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
