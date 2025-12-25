Молдавская оппозиция обвинила правящую партию в подрыве государственности

"Партия "Действие и солидарность" ведет активный подрыв молдавской государственности. Это – активная попытка власти навязать новые ценностные и моральные ориентиры нашему народу. Они пытаются навязать людям мнение, что наше государство – это ошибка", - заявил Батрынча журналистам.

"Молдовенизм – это один оснований самобытности нашего народа. Это то, что объединяет людей. Молдаванами себя идентифицируют и гагаузы, и русские, и украинцы. Никогда на этом фоне у нас в народе каких-то трений и непониманий не существовало", - подчеркнул Батрынча.