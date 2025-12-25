Рейтинг@Mail.ru
Молдавская оппозиция обвинила правящую партию в подрыве государственности - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/moldavija-2064667562.html
Молдавская оппозиция обвинила правящую партию в подрыве государственности
Молдавская оппозиция обвинила правящую партию в подрыве государственности - РИА Новости, 25.12.2025
Молдавская оппозиция обвинила правящую партию в подрыве государственности
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" активно занимается подрывом государственности, заявил вице-спикер парламента от оппозиционной Соцпартии... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T16:40:00+03:00
2025-12-25T16:40:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
sputnik молдова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20251219/dodon-2063138994.html
https://ria.ru/20251223/opros-2064106045.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, sputnik молдова
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова
Молдавская оппозиция обвинила правящую партию в подрыве государственности

Замглавы молдавского парламента обвинил власти в подрыве государственности

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 25 дек - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" активно занимается подрывом государственности, заявил вице-спикер парламента от оппозиционной Соцпартии Влад Батрынча.
"Партия "Действие и солидарность" ведет активный подрыв молдавской государственности. Это – активная попытка власти навязать новые ценностные и моральные ориентиры нашему народу. Они пытаются навязать людям мнение, что наше государство – это ошибка", - заявил Батрынча журналистам.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Додон призвал молдавскую оппозицию объединиться для смены власти
19 декабря, 10:56
По его словам, раньше в молдавской политике были люди, которые принимали какие-то нерациональные решения, а сейчас власть стремится подвести Молдавию к констатации факта, что государство само не в состоянии существовать, управлять своими делами.
"Молдовенизм – это один оснований самобытности нашего народа. Это то, что объединяет людей. Молдаванами себя идентифицируют и гагаузы, и русские, и украинцы. Никогда на этом фоне у нас в народе каких-то трений и непониманий не существовало", - подчеркнул Батрынча.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Люди во время акции протеста в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Опрос показал отношение жителей Молдавии к правительству
23 декабря, 15:26
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулSputnik Молдова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала