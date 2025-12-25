Рейтинг@Mail.ru
Мирошник отметил важность отмены дискриминации русского языка на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:27 25.12.2025
Мирошник отметил важность отмены дискриминации русского языка на Украине
Мирошник отметил важность отмены дискриминации русского языка на Украине - РИА Новости, 25.12.2025
Мирошник отметил важность отмены дискриминации русского языка на Украине
Устойчивое урегулирование конфликта на Украине и ее денацификация должны включать отмену дискриминационных законов в отношении русского языка, заявил посол по... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T02:27:00+03:00
2025-12-25T02:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
родион мирошник
украина, россия, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Родион Мирошник
Мирошник отметил важность отмены дискриминации русского языка на Украине

Мирошник: урегулирование на Украине должно отменить дискриминацию русского языка

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Устойчивое урегулирование конфликта на Украине и ее денацификация должны включать отмену дискриминационных законов в отношении русского языка, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее украинские СМИ опубликовали киевский проект плана урегулирования конфликта. В нем не содержатся конкретные положения о статусе русского языка на Украине, фигурируют формулировки об образовательных программах, "способствующих пониманию и терпимости".
"Когда мы говорим о ликвидации первопричин возникшего конфликта ради долгосрочного урегулирования, такого рода вещи, как преследование родного языка, должны быть исключены. Имеется в виду и ликвидация дискриминационных законов по русскому языку, и запрет говорить, обучаться на русском языке и так далее", - сказал Мирошник газете "Известия".
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Мирошник сомневается в справедливости возможных выборов на Украине
24 декабря, 00:45
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияРодион Мирошник
 
 
