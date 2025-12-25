МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Устойчивое урегулирование конфликта на Украине и ее денацификация должны включать отмену дискриминационных законов в отношении русского языка, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее украинские СМИ опубликовали киевский проект плана урегулирования конфликта. В нем не содержатся конкретные положения о статусе русского языка на Украине, фигурируют формулировки об образовательных программах, "способствующих пониманию и терпимости".
"Когда мы говорим о ликвидации первопричин возникшего конфликта ради долгосрочного урегулирования, такого рода вещи, как преследование родного языка, должны быть исключены. Имеется в виду и ликвидация дискриминационных законов по русскому языку, и запрет говорить, обучаться на русском языке и так далее", - сказал Мирошник газете "Известия".
