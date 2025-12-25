МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Устойчивое урегулирование конфликта на Украине и ее денацификация должны включать отмену дискриминационных законов в отношении русского языка, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.