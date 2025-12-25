Рейтинг@Mail.ru
17:37 25.12.2025
В Минобрнауки заявили о закреплении понятия "студенческая семья"
В Минобрнауки заявили о закреплении понятия "студенческая семья"
общество, россия
Общество, Россия
В Минобрнауки заявили о закреплении понятия "студенческая семья"

РИА Новости: Петрова заявила о закреплении понятия "студенческая семья"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкТабличка на здании Министерства науки и высшего образования РФ в Москве
Табличка на здании Министерства науки и высшего образования РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Понятие "студенческая семья" закреплено законодательно, это одно из важных результатов семейной политики в высшем образовании 2025 года, сообщила РИА Новости замглавы Минобрнауки РФ Ольга Петрова.
"Эту большую работу мы провели с коллегами из депутатского корпуса. Права и меры поддержки студенческих семей получили чёткое юридическое основание", - сказал замминистра, добавив, что в 192 вузах РФ работают семейные пространства, почти в тысяче университетов и филиалов запущены центры "единого окна", где студенты могут получить весь комплекс мер поддержки.
Петрова также отметила, что в 2025 году был утвержден стандарт семейной политики в вузе. Он включает минимальный набор мер для университета, при этом каждое учебное заведение вправе расширить этот комплекс согласно своим возможностям.
Минобрнауки определило виды материальной поддержки студентов с детьми
1 ноября, 04:23
 
