В Минобрнауки заявили о закреплении понятия "студенческая семья"

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Понятие "студенческая семья" закреплено законодательно, это одно из важных результатов семейной политики в высшем образовании 2025 года, сообщила РИА Новости замглавы Минобрнауки РФ Ольга Петрова.

Петрова также отметила, что в 2025 году был утвержден стандарт семейной политики в вузе. Он включает минимальный набор мер для университета, при этом каждое учебное заведение вправе расширить этот комплекс согласно своим возможностям.