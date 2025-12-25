https://ria.ru/20251225/mid-2064656403.html
МИД отметил медленное движение вперед на переговорах России и США
МИД отметил медленное движение вперед на переговорах России и США - РИА Новости, 25.12.2025
МИД отметил медленное движение вперед на переговорах России и США
Медленное, но верное движение вперед наблюдается в переговорах России с США по украинскому урегулированию, и РФ готова продолжать эту работу в рамках пониманий, РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T16:10:00+03:00
2025-12-25T16:10:00+03:00
2025-12-25T16:50:00+03:00
в мире
россия
сша
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_0:19:3014:1714_1920x0_80_0_0_6c45341998313b0103d8fbae0e27f444.jpg
https://ria.ru/20251224/peskov-2064320865.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_143:0:2820:2008_1920x0_80_0_0_fb5980513354185e44ddd60b7b200b33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, мария захарова
В мире, Россия, США, Мария Захарова
МИД отметил медленное движение вперед на переговорах России и США
МИД: в переговорах России с США наблюдается медленное, но верное движение вперед