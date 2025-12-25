Рейтинг@Mail.ru
Юлия Меньшова опубликовала совместные фотографии покойных родителей
16:22 25.12.2025 (обновлено: 18:24 25.12.2025)
Юлия Меньшова опубликовала совместные фотографии покойных родителей
Актриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала совместные фотографии своих родителей, народной артистки РФ Веры Алентовой и народного артиста РСФСР Владимира...
Юлия Меньшова опубликовала совместные фотографии покойных родителей

Юлия Меньшова опубликовала пост в память о матери Вере Алентовой

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Актриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала совместные фотографии своих родителей, народной артистки РФ Веры Алентовой и народного артиста РСФСР Владимира Меньшова, и написала, что теперь они вместе.
В четверг в Театре Пушкина сообщили, что Алентова скончалась, ей было 83 года. Позднее в Театре имени Маяковского, где прошло прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким, уточнили, что актрисе стало плохо на церемонии прощания, ее оперативно госпитализировали, но, к сожалению, не спасли.
Режиссер Владимир Меньшов на Х съезде Союза кинематографистов России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Честно и без штампов: секрет успеха народных фильмов Владимира Меньшова
17 сентября 2024, 08:00
"Мамы больше нет. Теперь они - вместе️", - подписала Меньшова фотографии, опубликованные в ее Telegram-канале.
Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.
Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других.
В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.
Актриса Вера Алентова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В Школе-студии МХАТ выразили соболезнования в связи со смертью Алентовой
Вчера, 16:15
 
Вера Алентова Владимир Меньшов Юлия Меньшова
 
 
