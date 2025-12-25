Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил рост потока медтуристов из стран Персидского залива - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
22:28 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/medturizm-2064736343.html
Эксперт объяснил рост потока медтуристов из стран Персидского залива
Эксперт объяснил рост потока медтуристов из стран Персидского залива - РИА Новости, 25.12.2025
Эксперт объяснил рост потока медтуристов из стран Персидского залива
Жители стран Персидского залива все чаще выбирают для медицинского туризма именно Россию, а не Турцию, дело в защите клиентов от врачебных ошибок со стороны... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T22:28:00+03:00
2025-12-25T22:28:00+03:00
туризм
персидский залив
россия
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101814/73/1018147363_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_f2576cd9f6691c3ada9fe0f88bbc815d.jpg
https://ria.ru/20251019/rst-2049186206.html
персидский залив
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101814/73/1018147363_245:0:2378:1600_1920x0_80_0_0_96436dfce400866b695d5392846f97a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
персидский залив, россия, турция
Туризм, Персидский залив, Россия, Турция
Эксперт объяснил рост потока медтуристов из стран Персидского залива

РИА Новости: жители стран Персидского залива все чаще выбирают РФ для медтуризма

© Fotolia / yahyaikizВрач держит стетоскоп
Врач держит стетоскоп - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Fotolia / yahyaikiz
Врач держит стетоскоп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Жители стран Персидского залива все чаще выбирают для медицинского туризма именно Россию, а не Турцию, дело в защите клиентов от врачебных ошибок со стороны закона, выразил мнение в беседе с РИА Новости сирийский эксперт в области медицины Амджад аль-Юсеф.
«
"Разница между турецким и российским рынками медтуризма достаточно большая. Здесь речь про то, что в Турции зачастую пытаются быстро заработать, жертвуя качеством предоставляемых услуг. Например, в Москве действуют законы, защищающие от врачебных ошибок, что очень важно для больных или тех, кто хочет пройти косметическое или косметологическое лечение", - сказал он в кулуарах заседания российско-сирийского делового совета.
По словам собеседника агентства, в последнее время все чаще можно заметить недовольные отзывы туристов из стран Персидского залива на страницах турецких клиник в соцсетях.
"Отмена виз между Россией и некоторыми странами Персидского залива повлияла на рост клиентов из этого региона. Тем не менее они сталкиваются с проблемами коммуникации из-за языка, и мы со своей стороны обеспечиваем им лингвистическое сопровождение", - добавил эксперт.
В четверг состоялось ежегодное заседание российско-сирийского делового совета. Участники обсудили двусторонние экономические отношения и перспективы развития стратегического сотрудничества между странами.
Город Эль-Балад - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
В Саудовской Аравии появилась мода на путешествия в Россию, сообщили в РСТ
19 октября, 10:20
 
ТуризмПерсидский заливРоссияТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала