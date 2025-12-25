Эксперт объяснил рост потока медтуристов из стран Персидского залива

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Жители стран Персидского залива все чаще выбирают для медицинского туризма именно Россию, а не Турцию, дело в защите клиентов от врачебных ошибок со стороны закона, выразил мнение в беседе с РИА Новости сирийский эксперт в области медицины Амджад аль-Юсеф.
«
"Разница между турецким и российским рынками медтуризма достаточно большая. Здесь речь про то, что в Турции зачастую пытаются быстро заработать, жертвуя качеством предоставляемых услуг. Например, в Москве действуют законы, защищающие от врачебных ошибок, что очень важно для больных или тех, кто хочет пройти косметическое или косметологическое лечение", - сказал он в кулуарах заседания российско-сирийского делового совета.
По словам собеседника агентства, в последнее время все чаще можно заметить недовольные отзывы туристов из стран Персидского залива на страницах турецких клиник в соцсетях.
"Отмена виз между Россией и некоторыми странами Персидского залива повлияла на рост клиентов из этого региона. Тем не менее они сталкиваются с проблемами коммуникации из-за языка, и мы со своей стороны обеспечиваем им лингвистическое сопровождение", - добавил эксперт.
В четверг состоялось ежегодное заседание российско-сирийского делового совета. Участники обсудили двусторонние экономические отношения и перспективы развития стратегического сотрудничества между странами.