Эксперт объяснил рост потока медтуристов из стран Персидского залива

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Жители стран Персидского залива все чаще выбирают для медицинского туризма именно Россию, а не Турцию, дело в защите клиентов от врачебных ошибок со стороны закона, выразил мнение в беседе с РИА Новости сирийский эксперт в области медицины Амджад аль-Юсеф.